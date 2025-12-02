Mercadona vuelve a publicar su revista de Navidad con consejos prácticos para estas fechas. - MERCADONA

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha publicado una nueva edición de su revista de Navidad, que incluye consejos prácticos e ideas para estas fechas. En concreto, ofrece recetas originales para preparar un menú completo de manera rápida y sencilla, ideas de maquillajes y peinados para estas fiestas, además de propuestas de regalos.

La revista está ya disponible en versión digital (a través de la web de Mercadona) y en formato físico en las tiendas (unidades limitadas), según ha explicado la compañía en una nota.

En cuanto a las propuestas para sorprender con un buen menú, destacan ideas para preparar cócteles y otros aperitivos de vicio; recetas con sabor a tradición (hojaldres, asados, guarniciones) y para elaborar en tan solo 15 minutos (pulpo con puré de castañas o una crema de gambón y calabaza), secretos de sumiller e incluso consejos para un buen postre, desde cómo cortar la piña hasta cómo crear un rincón dulce o conocer cómo se elabora el tradicional roscón. Además, se incluyen propuestas de decoración con menaje desechable y velas.

La revista de Navidad de Mercadona también ofrece información sobre la Colección Celestial Night, con productos con los que preparar los mejores 'looks' de día y noche. Asimismo, incorpora propuestas de peinados sencillos y elegantes, con productos que tratan y cuidan el cabello, y peinados con volumen, además de informar de todo lo necesario para despedir el año.