PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Navidad del Ayuntamiento de Pamplona, órgano consultivo que da voz a los colectivos vinculados a la programación cultural de la ciudad y al comercio y espacios escénicos, se ha reunido este miércoles, por tercera vez en 2026, en la sala de la calle Descalzos para abordar la coordinación de las actividades de la Navidad de 2026.

El encuentro lo ha presidido la concejala delegada del área de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki Unzu, junto al director, Íñigo Gómez Eguíluz, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

Este órgano se creó en diciembre de 2024 y cuenta con una treintena de miembros, en representación del Ayuntamiento de Pamplona, asociaciones y entidades. El orden del día de la reunión ha incluido también un turno de ruegos y preguntas, para escuchar las distintas inquietudes y sugerencias de las personas participantes, y recoger sus aportaciones.

El objetivo del encuentro ha sido avanzar en la coordinación de las actividades previstas para las próximas fiestas navideñas. Asimismo, se ha planteado la importancia de impulsar una comunicación conjunta que permita dar a conocer de manera coordinada las diferentes propuestas y actividades que formarán parte de la Navidad en Pamplona. Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer la implicación, la colaboración y las ideas aportadas por las asociaciones y entidades participantes.