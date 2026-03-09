La Mesa del Parlamento de Navarra reitera su "rotunda condena" del terrorismo con la abstención de EH Bildu

Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes un acuerdo con motivo del 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, presentado por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin; un acuerdo que ha tomado la Mesa después de que fuera rechazado primero como declaración institucional en la Junta de Portavoces por la abstención de EH Bildu -en la Junta de Portavoces es necesaria la unanimidad-.

En la Mesa han votado a favor el presidente de la Cámara, Unai Hualde (Geroa Bai), la vicepresidenta primera, Maite Esporrín (PSN), el vicepresidente segundo, Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN), y la secretaria primera, Yolanda Ibáñez (UPN), mientras que el secretario segundo, Adolfo Araiz (EH Bildu), se ha abstenido.

Con este acuerdo, la Mesa del Parlamento de Navarra reitera que "la violencia terrorista practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas como el GAL, las vinculadas a la extrema derecha, la extrema izquierda o al yihadismo, además de ser injusta e ilegítima supuso y supone una violación máxima de los derechos humanos constituyendo una grave amenaza a la democracia y mereció y merece el rechazo y condena unánime del conjunto de nuestra sociedad".

En consecuencia, la Mesa del Parlamento de Navarra declara su compromiso con "el rechazo y la condena rotunda del terrorismo, del de ETA especialmente intenso en Navarra, y de la utilización de la violencia en la defensa de cualquier idea o proyecto". Se reitera asimismo "la apuesta inequívoca por el derecho de todas las víctimas del terrorismo a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

"Valorando los pasos positivos que se vienen produciendo para el reconocimiento de esta realidad, hoy todavía es absolutamente necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política mediante su apoyo, se unan a la inmensa mayoría de la sociedad que les interpela para que no dejen pasar la oportunidad histórica y asuman públicamente que la violencia terrorista de ETA como otras violencias terroristas, fue injusta e ilegítima", ha expuesto.

La Mesa del Parlamento de Navarra expresa que "el terrorismo es algo terriblemente injusto y antidemocrático por el dolor y el sufrimiento que genera y porque sitúa un objetivo o idea por encima de la dignidad humana y de los derechos de las personas". "Por ello es necesario resaltar la importancia de responder al terrorismo con firmeza y decisión, pero siempre en el marco del Estado de Derecho, el respeto a la legalidad internacional y la protección de los derechos humanos, pilares de toda democracia", indica.

En el acuerdo se recoge que la Mesa del Legislativo acoge "con satisfacción" un nuevo proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo que adapte la anterior aprobada hace 16 años, "situándola en la nueva realidad social y política con medidas y propuestas de mejora". "Un proyecto altamente participado con las asociaciones de víctimas y ciudadanía en general, y que supondrá un paso histórico de reconocimiento unánime a las víctimas del terrorismo y sin duda, una aportación histórica a la convivencia y a una garantía de no repetición de una violencia que nunca se debió producir", expone.

Finalmente, la Mesa del Parlamento reitera su compromiso con "la educación como instrumento para que las nuevas generaciones conozcan el horror de la práctica del terrorismo, fomentando la empatía con las víctimas, en el marco de los diferentes programas educativos puestos ya en marcha como son: Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia y De la mano/Eskutik, que impulsa la presencia en las aulas de víctimas educadoras y las Unidades Didácticas introducidas en el currículum educativo navarro".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que han votado a favor de este acuerdo, que "condena el terrorismo de ETA y todos los terrorismos; estamos con las víctimas de la mano de las víctimas". "UPN va a seguir estando de la mano de las víctimas del terrorismo y, como ellos, no vamos a acudir al acto el día 11 próximo que organiza el Gobierno de Navarra", ha expuesto, para recordar que "hay una exigencia de las víctimas del terrorismo al Gobierno diciéndole que no se pueden compartir espacios políticos ni políticas con EH Bildu", del que ha criticado que hoy se ha abstenido "porque no quiere condenar el terrorismo de ETA". "Eso es doloroso y no lo compartimos", ha dicho.

Se ha referido al cuarto punto del texto sobre el proyecto de ley de Víctimas del Terrorismo, en el que "el Gobierno se felicita a sí mismo por un proyecto de ley que se va a tramitar y que ya veremos qué dice". "No hemos querido hacer cuestión de estado de este punto, pero que nosotros votemos a favor de esta declaración no supone para nada y no anticipa para nada nuestro voto. Cuando venga el proyecto de ley, veremos si es un proyecto tan satisfactorio como dice el Gobierno", ha comentado Esparza.

La socialista Ainhoa Unzu ha señalado, por su parte, que el 11M es "una fecha que rinde homenaje a todas las víctimas del terrorismo y reafirma el compromiso de la sociedad europea contra toda la violencia y la intolerancia". "Estaría también bien reflexionar sobre la importancia de la promoción de la cultura de paz, de justicia y de respeto, que son pilares fundamentales para erradicar cualquier forma de violencia y extremismo que está amenazando en estos momentos nuestra convivencia", ha dicho, para incidir en que "tenemos la responsabilidad de transmitir a todas las generaciones venideras el legado de paz, el legado de humanidad y el respeto a todos los derechos fundamentales".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha indicado que se sumarán a "todos los actos que lleven a cabo para conmemorar este 11M" y ha destacado que "Geroa Bai ha sido pionera en políticas públicas de paz, convivencia y memoria y mostramos nuestro compromiso con todas las víctimas". "Incidimos, además, en la necesidad de reconocerlas y de llevar a cabo reparación de todas y cada una de ellas", ha dicho, para comentar que "se ha abierto el proceso de participación pública para una nueva ley de víctimas del terrorismo".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha mostrado su "firme compromiso" con "la convivencia democrática en la sociedad actual". "Siempre nos hemos posicionado en favor de los derechos humanos, en favor de la empatía con las víctimas del terrorismo, con las víctimas de todos los terrorismos, y considerábamos importante que este Parlamento pudiese aprobar una declaración institucional de esas características, pero lamentablemente no ha podido ser por la abstención de EH Bildu", ha dicho, para esperar que el próximo miércoles, en el acto institucional del 11M, "podamos encontrarnos una mayoría política, social y ciudadana que vuelva a mostrar su compromiso con los valores democráticos, los derechos humanos y vuelva a mostrar su empatía con las víctimas del terrorismo".