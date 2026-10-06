Metrokoadroka abre este miércoles el ciclo Antzerki Aroa en la Escuela Navarra de Teatro

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Metrokoadroka va a ser el encargado de abrir la edición 2026 del ciclo Antzerki Aroa, un programa anual del Ayuntamiento de Pamplona para promocionar producciones de compañías profesionales en euskera, con la representación de la obra 'Bi baso bat ur' este miércoles, a las 19 horas, en la Escuela Navarra de Teatro (ENT).

Esta edición comprende, además de la propuesta para esta semana, otras cuatro obras que se representarán en el escenario de la calle San Agustín todos los miércoles hasta el 4 de noviembre. Las entradas ya se pueden adquirir en la página web, a un precio general de 8 euros, y se podrán comprar en la propia taquilla desde una hora antes de la representación. Las personas que estudien euskera tienen un precio especial de 5 euros y existe la posibilidad de adquirir un abono por 25 euros.

'BI BASO BAT UR'

'Bi baso bat ur' presenta a cuatro personas inmóviles en medio de una pista de baile, cada una sosteniendo un vaso de agua. Partiendo de esta escena la obra, dirigida por Edurne Azkarate con texto de Miren Azkarate y Oier Guillan, y protagonizada por Intza Alkain, Javier Barandiaran, Marina Suarez e Iraia Elias, busca reflejar la naturaleza social de la alegría. La pieza teatral destaca su importancia después de haber vivido situaciones de trauma ya que, junto con el humor, se convierte en una herramienta esencial para superar el dolor y volver a empoderarse.

El colectivo Metrokoadroka surge en Oiartzun en el año 2008. Formado por personas de diferentes disciplinas artísticas, pretende convertirse en una plataforma para artistas y en un espacio de encuentro para la creación. En el marco de la actividad del grupo, en el año 2014 se pone en marcha el proyecto 'Ehuntze', con el objetivo de apoyar y difundir proyectos artísticos contemporáneos, priorizando la experimentación, la confluencia entre diversas disciplinas y el desarrollo de una perspectiva cultural crítica.