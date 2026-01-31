Miles de personas llaman en Pamplona a la organización "contra el fascismo y el autoritarismo"

Manifestación convocada por GKS en Pamplona "contra el fascismo y el autoritarismo de los estados". - EUROPA PRESS

PAMPLONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este sábado en Pamplona en una manifestación, convocada por el colectivo Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), "contra el fascismo y el autoritarismo"" y en la que se ha llamado a crear un "frente de clase" en contra de "las reformas autoritarias y militaristas de los estados". En Bilbao se ha celebrado también una convocatoria con el mismo objetivo.

La movilización ha salido, sobre las 19.00 horas desde la Plaza de la Libertad, donde se ubica el Monumento a los Caídos. Precisamente, este viernes dos miembros de GKS se colgaron de este edificio para exigir su derribo y llamar a participar en la manifestación de hoy. Encabezaba la marcha una pancarta con el lema 'Faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka gazte langileok borrokara!' (Contra el fascismo y el autoritarismo de los estados, jóvenes trabajadores a la lucha).

La manifestación ha recorrido la Avenida Carlos III hasta Merindades, para continuar por la Avenida Baja Navarra, Plaza Príncipe de Viana, Yangüas y Miranda, calle Padre Moret, calle José Alonso, calle Taconera para finalizar en el Bosquecillo, donde se había instalado un escenario. A lo largo del recorrido se han ido desplegando otras pancartas con críticas a Donald Trump, Von der Leyen, Nettanyahu, Vito Quiles e Isabel Día Ayuso. Además, se han coreado consignas como 'Contra el fascismo, organización', 'No a la guerra de los capitalistas' o 'Los Caídos demolición'.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Joanes Velázquez, miembro de GKS, ha destacado que "miles de jóvenes de toda Euskal Herria hemos tomado las calles contra el fascismo y el autoritarismo de los estados, demostrando que existe una generación joven dispuesta a plantarles cara".

Ha manifestado que "ante la ofensiva política de la oligarquía y el nuevo fascismo que están intentando imponer, hay que crear grandes partidos comunistas". En este sentido, ha defendido que "debemos unir un frente de clase compuesto por organizaciones proletarias y movimientos populares para hacer frente a las reformas autoritarias y militaristas de los estados".

Así, desde GKS han tendido la mano "a individuos y colectivos a formar parte del grupo de contención contra el fascismo" y han llamado a "la organización y a la lucha a la juventud trabajadora".