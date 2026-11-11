Miles de personas se manifiestan en Pamplona para reclamar el derecho a una vivienda "digna"

Manifestación por el derecho a la vivienda, convocada por vos sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, el Sindicato Socialista de Vivienda y la Red de Sindicatos de Vivienda, en el marco de la huelga general del 11N. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han sumado este miércoles en Pamplona a una manifestación convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, el Sindicato Socialista de Vivienda y la Red de Sindicatos de Vivienda, en el marco de la jornada de huelga general, una manifestación en la que se ha reclamado a las administraciones que se garantice el derecho a una vivienda "digna" a la vez que se ha rechazado la "especulación".

Al mediodía, media hora antes del inicio de la movilización, ha comenzado a congregarse en la Plaza del Castillo un importante número de personas, algunas portando banderas de los sindicatos convocantes. Posteriormente, han emprendido, lentamente, la marcha por la calle Duque de Ahumada para enfilar por la calle Amaya, hasta Baja Navarra y Yanguas y Miranda, para regresar nuevamente a la Plaza del Castillo.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, se ha felicitado por el "respaldo que está teniendo esta huelga general" y las movilizaciones convocadas y ha considerado que esta jornada "va a suponer un paso decisivo para conseguir que la vivienda sea un derecho y deje de ser un negocio".

Pascual ha afirmado que "las políticas de vivienda han fracasado y lo han hecho porque los gobiernos han priorizado los intereses de los bancos, las constructoras y los rentistas por encima de los derechos de las personas más vulnerables". Una responsabilidad, ha dicho, tanto del Ejecutivo central como del Gobierno de Navarra porque "tiene competencias suficientes para hacer una política de vivienda diferente". "Sin embargo, la realidad es que no lo está haciendo, y un ejemplo lo tenemos en los Presupuestos de Navarra", ha señalado.

En este sentido, ha considerado "inaceptable" que en el proyecto de Presupuestos "solo se destine el 1,6% a políticas de vivienda". Por eso, ha exigido a los partidos políticos, "principalmente a los de izquierdas", para que los próximos Presupuestos de Navarra incluyan "medidas reales y estructurales para garantizar el derecho a la vivienda".

Por su parte, Igor Arroyo, coordinador general de LAB, ha asegurado que la huelga general "está siendo un gran éxito" con un seguimiento "muy importante en toda Euskal Herria y en Navarra". Una jornada de paro en la que reivindicar, por un lado, "el derecho a un trabajo digno". Ha exigido a la patronal que se siente a negociar un salario mínimo "propio" para la Comunidad foral "adecuado a la realidad socioeconómica de aquí". "Con salarios de miseria no se puede llegar a fin de mes", ha remarcado.

Por otro lado, ha reivindicado "el derecho a la vivienda, que se termine con la especulación y se asegure el derecho a disponer a una vivienda a toda la población". Para Arroyo, "ha nacido un sindicalismo de nuevo cuño. Un sindicalismo que no solo es laboral, sino también que es un sindicalismo de vivienda". Así, ha explicado que LAB junto con otros agentes "está organizando a inquilinos de toda Navarra, en concreto a los inquilinos que están a merced del fondo buitre Testa-Blackstone".

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de Navarra que expropia las viviendas en posesión de este fondo de inversión y las ponga "al servicio de la ciudadanía de Navarra". Ha admitido que en la Comunidad foral "se han dado pasos para hacer otro tipo de políticas" en materia de vivienda, "pero son insuficientes. Hay que dar más pasos a favor de la clase trabajadora".

Finalmente, Oihana Idoate, de la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria, ha destacado que "hoy hemos vaciado los centros de trabajo y hemos llenado las calles en una huelga general en la cual exigimos el fin de la especulación y el derecho universal a la vivienda". Se trata, ha dicho, de "uno de los problemas mayoritarios que sufre la clase trabajadora" y que está "ligado a la lucha de los salarios, porque vemos cómo la mitad del salario va destinado la mayoría de las veces al pago del alquiler".

Por ello, ha reivindicado "tres transformaciones": "Expropiar a los especuladores, sean fondos buitre o demás rentistas; acabar con la especulación y repartir o distribuir la vivienda en función de las necesidades sociales de la gente". Así, ha interpelado a las instituciones y a los partidos políticos a que "sean consecuentes y que hagan políticas de vivienda en esta dirección".