Miles de personas se movilizan en Pamplona en la huelga feminista general reclamando un sistema público de cuidados

PAMPLONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado en la manifestación que ha tenido lugar en Pamplona este jueves por la tarde, en el marco de la huelga feminista general convocada por el movimiento feminista y los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, EHNE, ETXALDE y CGT para reivindicar un sistema público de cuidados.

En la movilización, que ha partido bajo una intensa lluvia pasadas las 18.09 horas desde el parque de Antoniutti, se han escuchado consignas como 'Fuera fondos buitre de los cuidados' y se han leído pancartas con mensajes como 'No al negocio de los cuidados' y otros a favor del 'Derecho colectivo al cuidado'.

En declaraciones a los medios de comunicación, la representante del movimiento feminista Amaia Zubieta ha afirmado que "hoy ha sido un día histórico porque no hay precedentes de una huelga feminista general". Tras señalar que "hemos llenado las calles" de Pamplona a pesar de la lluvia y de otros territorios del País Vasco y Navarra, ha apuntado que "hemos dado un paso muy adelante para poner en el centro la importancia de los cuidados" y reivindicar "un sistema público de cuidados que no deje a nadie fuera" que "esté en la agenda política".

"Estaba en la agenda política desde el 2018-2019, cuando el movimiento feminista lo sacó, pero por desgracia se ha desvirtuado y lo que se ha hecho es hacer un negocio de los cuidados", ha subrayado, tras afirmar que uno de los principales mensajes de la movilización es que "no se puede hacer negocio de los cuidados y que todas las personas tienen derecho a este cuidado, independientemente de su situación económica o de su situación personal".

"Además queremos reivindicar las situaciones de las trabajadoras del hogar con las que hemos compartido parte del recorrido de esta mañana, escuchando sus voces y sus reivindicaciones, porque son dos caras de la misma moneda: solamente las condiciones de trabajo buenas pueden garantizar un buen servicio también de cuidados para la ciudadanía", ha dicho.

Ha añadido Zubieta que "esperamos que esta lucha sea solamente el principio, no es el final". "Sabemos que nos queda mucho camino de recorrer, queremos que se nos escuche, queremos interpelar a las instituciones para que den pasos importantes hacia esta reivindicación que hacemos de un sistema público de cuidados, que acaben con el negocio, que acaben con la privatización, pero también queremos interpelar a los hombres, que asuman su cuota de responsabilidad en los cuidados", ha señalado.

A su juicio, los cuidados "no se pueden dejar solamente en manos de las mujeres", y "la desigualdad más patente que existe en estos momentos entre hombres y mujeres es la desigualdad en la asunción de los cuidados". "Queremos que den un paso adelante, que dejen este privilegio de no cuidar, para crear una sociedad entre todas y todos más justa. Interpelamos también al mundo de la empresa, era por esto que hacíamos una huelga también general, no solamente una huelga feminista, porque creemos que son necesarias medidas que no incidan en los salarios, pero que permitan realmente poner la vida en el centro y ocuparse de los cuidados", ha apuntado.

Según Zubieta, "seguiremos en la lucha porque sabemos que solamente es el inicio" e "invitamos a todo el mundo a que continúen este camino fructífero que hemos iniciado, de reflexión primero y de acción después, en torno a este tema de poner la vida en el centro".