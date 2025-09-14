Miles de personas secundan en Pamplona una marcha de apoyo a Palestina

Presentación en Pamplona el pasado mes de agosto de una marcha de apoyo a Palestina entre Tudela y Hendaya. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marcha de apoyo a Palestina con el lema 'Desde el río hasta el mar', que comenzó el pasado 10 de septiembre en la Ribera de Navarra, ha llegado este domingo a Pamplona, donde ha contado con el apoyo de unas 4.500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Navarra.

La marcha ha entrado en Pamplona por la avenida de Zaragoza, procedente de Noáin, para llegar hasta el centro de la ciudad. Una pancarta con el lema 'Ibaitik itsasora' (desde el río hasta el mar) ha encabezado a los manifestantes, muchos de los cuales ondeaban banderas de Palestina.

Además, los participantes han repetido mensajes como 'No es una guerra, es una genocidio', 'Boicot Israel' o 'Ibaitik itsasora, Palestina aurrera'.

La etapa de Pamplona es la número cinco, después de que la marcha arrancara el pasado 10 de septiembre en el río Ebro en Tudela, y haya recorrido localidades como Castejón, Peralta y Tafalla.

En sus próximas etapas está previsto que atraviese Larraintzar, Santesteban, Elizondo o Bera, para llegar a Hendaya el 20 de septiembre, cuando está prevista una manifestación final.

La marcha busca reivindicar "la legítima aspiración a gozar de libertad, igualdad y justicia en el territorio histórico de Palestina desde el río hasta el mar".

Además, esta iniciativas también busca "visibilizar y denunciar los sitios de operación de aquellas empresas e instituciones presentes en Euskal Herria que colaboran con la ocupación y el genocidio sionista".