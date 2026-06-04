Minuto de silencio en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona por los cinco policías forales fallecidos - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal de Pamplona ha mantenido este jueves un minuto de silencio en señal de duelo tras el fallecimiento de los cinco agentes de Policía Foral ayer miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar (Guipúzcoa).

El minuto de silencio ha tenido lugar este jueves por la tarde, durante la celebración del Pleno municipal, donde también han estado presentes miembros de la Policía Municipal y de Policía Foral.

El mismo gesto ha tenido lugar a primera hora de la mañana, en el inicio del Pleno del Parlamento de Navarra, que también ha mantenido un minuto de silencio.

También este jueves, las principales autoridades de Navarra, jefes de cuerpos policiales y representantes políticos han acudido al tanatorio San Alberto de Pamplona para acompañar a las familias y allegados de los cinco policías forales fallecidos.