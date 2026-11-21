Miren Zabaleta, responsable política de EH Bildu en Navarra. - IDOIA ZABALETA - EH BILDU

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable política de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, ha llamado este sábado a "concentrar el voto" en la coalición abertzale para "sumar y multiplicar fuerzas". "Somos la izquierda que hace mucho trabajo y poco ruido", ha defendido.

En un acto electoral en Berriozar, en el que también han participado el número dos al Congreso por Navarra, Mikel Oteizael y el alcalde de la localidad, Iker Mariezkurrena, Zabaleta ha destacado que "nos jugamos mucho en estas elecciones; pero la historia no empieza ni termina el 29 de noviembre". Ha afirmado que con los comicios generales "hemos iniciado todo un nuevo ciclo electoral" en el que "la izquierda soberanista va a ser protagonista de primer orden".

"Ya somos, ya estamos haciendo, y el 29 de noviembre iniciamos un ciclo electoral. Arrancamos un ciclo en el que la izquierda soberanista será protagonista", ha insistido, para afirmar que "son miles y miles las personas que comparten nuestro modelo de hacer política y tenemos la certeza de que vamos a ser todavía más".

"Somos kilómetro cero, hacemos una política honesta arraigada en Navarra, cercana, que mira a la ciudadanía de frente. Somos la izquierda que hace mucho trabajo y poco ruido. El 29 de noviembre hacemos un llamamiento para concentrar el voto en EH Bildu, para sumar y multiplicar fuerzas", ha subrayado.

Por su parte, el número dos de la coalición al Congreso por Navarra, Mikel Oteiza, ha puesto en valor, "con orgullo y humildad", que "hemos conseguido numerosos avances en derechos y libertades. Mejoras en la vida de la gente, dignificación de las pensiones, pasos a favor del derecho a la vivienda... Pero sabemos que no es suficiente".

"Navarra necesita más, los navarros necesitamos más, y para eso es imprescindible tu voto. Es imprescindible porque sin EH Bildu no habrá mayoría que garantice los avances. Somos garantía. Por tanto, para que salgan las cuentas, vota EH Bildu", ha remarcado.