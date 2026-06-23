Morante de la Puebla, Guillermo Hermoso de Mendoza y Aarón Palacio, XIV Premios Ciudadela de la Feria del Toro

Onda Cero Navarra y El Corte Inglés entregan los XIV Premios Ciudadela de la Feria del Toro de Pamplona. - ONDA CERO NAVARRA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Onda Cero Navarra y El Corte Inglés han entregado los XIV Premios Ciudadela, unos galardones que reconocen cada año a los protagonistas más destacados de la Feria del Toro de Pamplona y que en esta edición han recaído en Morante de la Puebla, Guillermo Hermoso de Mendoza y Aarón Palacio.

El acto, celebrado en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros, ha reunido a representantes institucionales, profesionales del mundo taurino, miembros del jurado, aficionados y representantes de la sociedad navarra.

La ceremonia, conducida por Roberto Bascoy, ha contado con la participación de la directora regional de Onda Cero, Atresmedia Radio, Idoia Altadill, y del director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Miguel Bados, quienes han destacado la consolidación de unos premios que alcanzan ya su decimocuarta edición y que se han convertido en una cita tradicional en los días previos a los Sanfermines.

El jurado de los premios está integrado por Mariano Pascal, Chapu Apaolaza, César Galarraga, Juancho Gazpio, Asier Martorell, Elena Salamanca y Anne Fronkmnectch.

El Premio Ciudadela al Mejor Toreo al Natural ha distinguido a José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, por la histórica actuación que le permitió abrir por primera vez en su carrera la Puerta Grande de Pamplona. El diestro sevillano no ha podido asistir al acto debido a compromisos profesionales, por lo que el premio ha sido recogido en su nombre por la vicepresidenta de la Casa de Misericordia, Camino Oslé.

Durante su intervención, Camino Oslé ha recordado la vinculación de Morante con la institución y el gesto que tuvo con la Casa de Misericordia al donar íntegramente la dotación económica del Premio Nacional de Tauromaquia recibido en 2021: "Para la Meca, estar unos años sin toro fue un déficit terrible. Su detalle lo agradecimos como agradecemos siempre la atención que suelen tener los toreros por la Casa, porque saben de nuestro aprecio por ellos y lo que valoramos que esto funcione bien".

El Premio Ciudadela al Novillero con Mayor Proyección ha recaído en Aarón Palacio, protagonista de una brillante actuación en la novillada del 5 de julio de 2025. El joven torero ha recogido el galardón de manos de Alfredo Hernanz, director de El Corte Inglés de Pamplona. Aarón Palacios se refería a su próxima cita, ya como matador, el próximo 7 de julio: "La presión ya la tengo yo, pero para mí es un día muy importante. Desde que tomé la alternativa, una de las plazas con las que soñaba en cada entrenamiento era Pamplona, y ese día espero venir y hacer más o menos lo que hice el año pasado: disfrutar, intentar volar y tener las sensaciones que tuve el año pasado".

El Premio Ciudadela al Mejor Toreo a Caballo ha sido para Guillermo Hermoso de Mendoza, reconocido por la faena que le permitió cortar dos orejas y rabo en la Plaza de Toros de Pamplona. El galardón le ha sido entregado por Juan de Dios Colmenero, jefe de Nacional y Política de Onda Cero.

Guillermo Hermoso de Mendoza rememoraba así su actuación el pasado 6 de julio: "Fue una de las faenas más importantes en uno de los días más importantes de mi carrera. Es algo para lo que se tiene que juntar todo".

El jurado ha concedido además una Mención Especial a Jesús Garísoain, subdirector de La Pamplonesa durante la Feria del Toro de 2025, en reconocimiento a su trayectoria y su contribución al ambiente y a la identidad de las corridas de toros de San Fermín a través de la banda pamplonesa. Jesús Garísoain recordaba así su última actuación en el coso pamplonés: "Lloré como una magdalena y ahora estoy también llorando, pero solamente de la emoción de verlo. En realidad, estoy muy feliz, estoy muy contento por recibir tantas muestras de cariño y de agradecimiento por parte de todo el público y de Pamplona".

El acto ha contado además con la presencia de Juan de Dios Colmenero, una de las voces más reconocidas del periodismo radiofónico español y referente de la información política nacional en Onda Cero, quien ha sido el encargado de clausurar el acto con un guiño especial hacia la ciudad: "No quiero dejar de hablar de Pamplona, de la fiesta del toro, de esta ciudad que acoge, de cómo se respira tauromaquia, de cómo se entremezcla la fiesta popular con la fiesta de la cultura y la tauromaquia, que es una conjunción perfecta".