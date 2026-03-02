El movimiento feminista se manifestará el 8M en Pamplona contra el actual sistema, que "perpetúa múltiples opresiones"

Rueda de prensa en Pamplona del movimiento feminista con motivo del 8M - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista se manifestará el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- en Pamplona en contra del actual sistema "capitalista, cisheteropatriarcal, colonial y racista", que mantiene "estructuras para perpetuar las múltiples opresiones que aterrizan de un modo u otro en cada cuerpo y en cada territorio".

Así lo han dado a conocer este lunes en una rueda de prensa, en nombre del movimiento feminista, Nora González y Amaia Zubieta, que han dado lectura a un comunicado en euskera y castellano, respectivamente.

Según han explicado, en Pamplona la manifestación partirá a las 12 horas desde el Parque de Antoniutti. También han informado de las movilizaciónes que habrá en San Sebastián a las 12 desde el Túnel del Antiguo; en Vitoria-Gasteiz a las 12.30 desde la Plaza San Antón; y en Bilbao a las 12 desde el Sagrado Corazón.

Zubieta ha destacado que "mirando al contexto global, nos damos cuenta de que seguimos en un contexto de guerra, desigualdad y violencias diversas", y ha considerado que "nos sobran razones para salir a la calle, porque en nuestros pueblos y barrios también se aterrizan todas estas violencias".

En este sentido, ha enviado un mensaje de recuerdo a la mujer víctima de un asesinato machista la pasada semana en Sarriguren, y ha esperado que la otra mujer que resultó gravemente herida "se recupere lo antes posible". "Seguiremos luchando por vosotras", ha subrayado. También ha trasladado su "solidaridad y apoyo a las feministas que luchan y resisten en infinidad de rincones del mundo, en Palestina, en Irán, en Venezuela, en el Sáhara, en Kurdistán".

"La deriva, la desesperación y el miedo se están imponiendo a menudo, lo que debería llevar a una tendencia a la inmovilización. Pero nosotras hace tiempo que aprendimos que no son más que las consecuencias de las estrategias que establece el sistema capitalista, cisheteropatriarcal, colonial y racista que nos golpea, y que no nos quedaremos en casa, como a algunos les gustaría, calladas y sumisas", ha manifestado.

Según ha continuado, "este sistema mantiene en marcha estructuras para perpetuar las múltiples opresiones que aterrizan de un modo u otro en cada cuerpo y en cada territorio", y "en tiempos en el que aumentan las desigualdades, las oprimidas son aún más oprimidas y los poderosos más poderosos aún".

"Y eso lo podemos ver en las realidades materiales: quién tiene acceso a la vivienda y quién no, quién se dedica a trabajos sin valor y quién no, quién realiza los trabajos más precarios, quién es dueño de varios derechos y quién no, etc. En definitiva, a quién golpea cada vez más el sistema capitalista cisheteropatriarcal, colonialista y racista", ha añadido.

Zubieta ha destacado las "luchas puestas en marcha" por el movimiento feminista en los últimos años, como "protocolos contra la violencia machista, esfuerzos por crear espacios seguros, la huelga feminista general por un sistema de cuidados público y comunitario, dinámicas para hacer frente a las problemáticas locales (en centros de trabajo, comisiones de fiestas, calles...)".

"Y aunque estamos dando pasos, todavía nos queda mucho por hacer. Pero, sobre todo, tienen mucho por hacer. Ellos, las instituciones, las patronales, los hombres, los que perpetúan el sistema. Decimos con urgencia: tomad la responsabilidad que os corresponde", ha reivindicado.

También ha criticado que "los mismos que sustentan las estructuras acaparan los discursos y propuestas que estamos construyendo desde el feminismo para la mera apariencia, o lo que es más grave, para difundir otro tipo de medidas y discursos bajo la excusa del feminismo, como el racismo". "Así pues, a las feministas blancas nos toca responsabilizarnos de ello y denunciar y cortar esos discursos. No hay término medio", ha subrayado.

Aunque el 8M "saldremos a la calle a luchar por clase trabajadora desde el feminismo", ha remarcado que "en marzo tenemos muchas otras fechas de lucha en las que hacemos un llamamiento a participar con responsabilidad y fuerza", como el 17 de marzo, en la huelga general convocada por los sindicatos; el 21 de marzo, Día Antirracista; el 30 de marzo, Día de las Trabajadoras del Hogar y del Cuidado; o el 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans.

Entre otras cuestiones, ha reivindicado que "es el momento de tomar conciencia y asumir responsabilidades sobre nuestro lugar en la cadena global de los cuidados, junto a la reivindicación de un sistema público de cuidados y la exigencia de acabar con la privatización".

"Estamos luchando desde movimientos muy diversos, pero nosotras tenemos claro que no queremos un movimiento sin feminismo, ni antirracismo. Por eso queremos otro mundo desde el feminismo, y la organización y la lucha para conseguirlo son nuestras armas más fuertes. Construyamos alianzas, cada cual desde su lugar, tanto juntas como desde nuestras propias subalternidades. Construyamos redes sólidas, respondamos a ese sistema que se sostiene a través de múltiples opresiones desde cuerpos y luchas diversas", ha apuntado.