Mueren más de 10.000 pollos en el incendio de una explotación avícola de Villafranca

1062357.1.260.149.20260222140842 Incendio de una explotación avícola en Villafranca. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 10.000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca.

El aviso del suceso se ha recibido a las 8.36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja y se estima en 10.000 los pollos fallecidos como consecuencia del mismo, han informado desde la Policía Foral.

Intervienen patrullas de Seguridad Ciudadana y Protección Medioambiental de la comisaría de Tudela y agentes de Policía Judicial de la misma comisaría investigan e instruyen las diligencias correspondientes, centrándose en el sistema de calefacción como causa probable.