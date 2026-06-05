Multitudinaria despedida en la Catedral de Pamplona a los cinco policías forales fallecidos

Una multitud espera en el exterior de la Catedral de Pamplona durante el funeral por los cinco policías forales fallecidos. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Pamplona ha acogido este viernes el funeral en memoria de Fermín Sola Barrena 'Mintxo', Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domíngue Villar y Miguel Antonio D'Entremont Jiménez, los cinco agentes de la Policía Foral fallecidos el pasado miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar (Guipúzcoa).

Ha sido un acto multitudinario que ha reunido a miembros de los diferentes cuerpos de seguridad presentes en Navarra, acompañando a integrantes de la Policía Foral, que han acudido en uniformes de gala y uniformes operativos. También autoridades y ciudadanía, que han querido arropar en esta despedida a los familiares y allegados de los fallecidos en este momento de despedida.

Ya una hora antes del funeral, sobre las 18.00 horas, comenzaba a congregarse un gran número de personas en el exterior de la Catedral, donde se han visto abrazos, gestos de cariño y palabras de ánimo a agentes de la Policía Foral de la División de Intervención, del que formaban parte los agentes fallecidos, que se han colocado en la puerta del acceso al templo.

En el interior de la Catedral, en primer término, se han colocado los familiares y allegados de los fallecidos, que han sido saludados y han recibido el cariño del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló. La parte musical ha corrido a cargo del coro de la Policía Foral.

Tras el mausoleo de los Reyes de Navarra se han colocado las autoridades y el resto de los asistentes. Entre ellos se encontraba la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, junto al jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta. La acompañaban los tres vicepresidentes, Javier Remírez, Ana Ollo y Begoña Alfaro, así como los consejeros Inma Jurío y José María Aierdi. Entre otras autoridades se encontraban la delegada del Gobierno, Alicia Echevarría; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, además de miembros de las distintas formaciones políticas.

En la parte derecha del templo se han colocado en formación agentes de la Policía Foral, que han estado acompañados por miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Pamplona y la Ertzaintza. Mientras tanto, una multitud esperaba en el exterior de la Catedral, cuyos aplausos se han oídos en varias ocasiones desde el interior del templo.

Ha oficiado el funeral el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, quien se ha dirigido a los familiares de los cinco agentes diciéndoles que "Dios llora con vosotros y toda la sociedad e Iglesia de Navarra os abraza". "Toda Navarra está de luto, se siente golpeada por una tragedia que nos ha roto el corazón y que ha llegado de manera inesperada y trágica. Cinco hermanos nuestros, cinco servidores públicos, cinco policías forales se nos han ido en acto de servicio", ha lamentado el arzobispo, quien ha destacado que "Navarra ha quedado un poco huérfana".

Ha recordado que este jueves, cuando visitó a las familias en el tanatorio, "compartí con ellas momentos de profundo dolor" y "percibí preguntas que brotan espontáneamente cuando una desgracia irrumpe así en la vida" como "¿por qué ellos y no yo?, ¿por qué de esta manera?, ¿por qué ahora?". "Son preguntas humanas", "legítimas" que "atraviesan el corazón cuando el sufrimiento parece superar nuestras fuerzas". "Aunque no tuve respuestas para muchas preguntas, sí encontré mucho amor, y donde hay amor Dios sigue estando presente, Dios sigue sembrando esperanza aunque ahora nos cueste distinguirla", ha subrayado.

Roselló ha señalado que "la Iglesia no contempla de lejos el sufrimiento de las familias" sino que "quiere llorar con los que lloran". "Nos hemos reunido con el corazón roto, para estar con las familias y compañeros" de los fallecidos y para "abrazaros". "Esa es nuestra ofrenda como Iglesia: acompañar vuestro dolor, pero también ofrecer nuestra oración por el alma de vuestros hijos, vuestros padres, vuestros esposos, vuestros hermanos, vuestros compañeros. Sobre todo, hoy queremos pedir a Dios fortaleza para estos momentos de profunda desolación", ha expresado.

El arzobispo ha destacado que los agentes "han fallecido en acto de servicio", lo que habla de "entrega, de generosidad, de servicio, de ayuda". "Su vida era una entrega por el cuerpo de la Policía Foral y por el servicio a la sociedad. Y sirviendo a nuestra comunidad han fallecido", ha remarcado.

Ha recordado que fallecieron "cuando se dirigían a una actividad de formación profesional" para "adquirir nuevos conocimientos y nuevas capacidades para desempeñar mejor su misión". "No viajaban buscando un beneficio personal. No viajaban pensando únicamente en sí mismos. Lo hacían porque habían asumido una responsabilidad de servicio hacia los demás. Lo hacían para proteger mejor a la sociedad navarra. Lo hacían para cuidar mejor de los ciudadanos. Lo hacían porque entendían que servir exige preparación, esfuerzo y entrega", ha valorado.

"Cada uno de ellos son el grano de trigo que se ha entregado por esta sociedad navarra. Pero estoy convencido de que estas vidas han caído en tierra buena y dará sus frutos", ha manifestado Roselló, quien ha finalizado su homilía "abrazando" a las familias.

El funeral ha finalizado entonando el Himno de Navarra seguido de los aplausos de todos los asistentes.