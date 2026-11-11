El MUN pone el broche a la IX edición de Museo en Danza con 'Juancaballo', del bailarín Juan Berlanga

Espectáculo 'Juancaballo'. - MUN

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Universidad de Navarra acoge este viernes, 13 de noviembre, 'Juancaballo', el último espectáculo de la IX edición de Museo en Danza, el ciclo del MUN que apuesta por la danza contemporánea y su creación. La propuesta, creada e interpretada por Juan Berlanga, galardonado con el Premio Max 2026 al Mejor Intérprete Masculino de Danza por esta obra, podrá verse en las salas expositivas del Museo en dos pases, a las 19 y 20.30 horas.

Dirigida por David Coria y con dramaturgia de Alberto Conejero, la propuesta de danza reinterpreta el mito popular de Úbeda para explorar los límites entre lo humano y lo animal. Las entradas están disponibles a un precio de 20 euros. 'Juancaballo' explora el nacimiento poético de un centauro contemporáneo a partir del encuentro entre lo humano y lo animal, entre la belleza y la ferocidad, entre lo instintivo y lo cultural, entre lo diurno y lo nocturno. Una propuesta que combina la danza española y flamenca con códigos contemporáneos y performativos.

La obra parte de un mito local con lectura universal para explorar el deseo, la soledad y la transformación. Como afirma Juan Berlanga, nació de una inquietud personal y de la necesidad de regresar a sus raíces, de recuperar una figura que pertenece al imaginario popular de Úbeda, ciudad natal del bailarín y coreógrafo. Se trata de una criatura enigmática que ha sobrevivido en la tradición oral y que encuentra posibles resonancias en la mitología clásica, en la figura del centauro.

Berlanga añade: "Mi interés no era reconstruir la leyenda, ni ilustrarla literalmente, sino utilizarla como punto de partida para una investigación sobre el cuerpo, su naturaleza y sus posibilidades de transformación. Me interesa rescatar ese imaginario ancestral y trasladarlo a un lenguaje escénico contemporáneo".

A través del movimiento, 'Juancaballo' explora ese lugar de encuentro entre dos naturalezas que conviven en el ser humano. El cuerpo se manifiesta desde el impulso, la resistencia, la tensión y el instinto que transita entre lo brutal y lo delicado, la belleza y la ferocidad. Lo diurno y lo nocturno aparecen también como metáforas de las distintas naturalezas que nos habitan. Como señala Berlanga, la pieza no busca representar a un hombre que se transforma en animal, sino explorar cómo ambas naturalezas han convivido siempre en nosotros. "Lo que más me interesa es que estas fuerzas no se presenten como opuestos, irreconciliables, sino como partes de una misma identidad", indica.