El Museo Muñoz Sola de Tudela recibió 6.828 visitantes en el primer semestre del año, un 126% más que en 2024

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura y presidenta de la EPEL Tudela-Cultura, Iciar Les, ha mostrado su satisfacción ante el "notable incremento" en el número de visitantes que han pasado por el Museo Muñoz Sola durante el primer semestre de 2025. "En total han sido 6.828 personas, frente a las 3.020 del mismo periodo de 2024, lo cual supone una subida del 126%", ha apuntado.

En cuanto a la procedencia de quienes visitaron el Museo en los primeros seis meses del año, además de los residentes en Navarra, el incremento es "especialmente relevante" entre los llegados a Tudela desde otras comunidades de España -de 579 a 2.882- y se produce también un repunte entre quienes viajan a la capital ribera desde otros países de la Unión Europea, destacan desde el Ayuntamiento de Tudela en una nota de prensa.

La actividad en el Museo ha crecido también en lo que respecta al número de usuarios que pasan por las instalaciones para llevar a cabo diferentes actividades. Si entre enero y junio de 2024 fueron más de 2.700 personas, en el primer semestre de 2025 se rozó la cifra de 3.400. Crece también en este mismo periodo -de 755 a 888- el número de grupos de escolares que han pasado por el Muñoz Sola.

El objetivo del área de Cultura en el Ayuntamiento es mantener esta línea progresiva de crecimiento, para lo cual se han programado exposiciones y actividades con una "apuesta clara" por "los autores locales y navarros en general", indica Iciar Les, poniendo como ejemplo la exposición del pintor José Pedro Izquierdo, cuya obra, 'Naturaleza Escondida', podrá visitarse en el Muñoz Sola hasta el próximo 2 de noviembre.

Entre el 17 de septiembre y el 18 de enero, en el marco del programa de Cultur-Izan, estará abierta al público la muestra 'Navarra en la exposición del traje de 1925', que aborda la presencia de la Comunidad foral en la exposición del traje regional, celebrada en Madrid el año 1925, para la que la Diputación foral nombró una comisión encargada de la recogida de indumentos y materiales gráficos. Para mediados de noviembre, hasta mitad del mes de enero, está prevista la exposición 'Ellas', de Jan Díez.

Por lo que respecta a la actividad en la Casa del Almirante, desde el 13 de septiembre al 5 octubre se expondrán las obras seleccionadas y premiadas en el XXIX Premio de Pintura al Aire Libre Ciudad de Tudela, mientras que entre el 9 de octubre y el 8 de diciembre, el fotógrafo Antonio Cánovas expondrá su obra en la Fundación María Forcada. Ya en diciembre, en los días previos a la Navidad y durante el mes de enero de 2026, el público podrá disfrutar de la obra de María José Sánchez Borrachero, ganadora del Premio Proyecto Expositivo Casa del Almirante 2025, convocado por la EPEL Tudela-Cultura.