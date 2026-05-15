El Museo de Navarra inaugura en la capilla una exposición de la fotógrafa María Azkarate

Inaugurada la nueva exposición temporal en la Capilla del Museo de Navarra. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes, 15 de mayo, hasta el 4 de abril del próximo año, se puede visitar en la capilla del Museo de Navarra la exposición 'María Azkarate. Tercer Paisaje/Hirugarren paisaia', comisariada por la propia artista. En la inauguración de la muestra, celebrada este viernes, ha participado también, además de la propia fotógrafa, el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía.

En la exposición, se pueden contemplar 16 fotografías, pertenecientes a dos series que el Museo de Navarra adquirió en 2021, así como una instalación multisensorial proyectada por María Azkarate específicamente para esta muestra, bajo el título de 'Jardín suspendido'. Este último montaje se ha realizado de forma colaborativa a lo largo de dos semanas, con la participación de un centenar de personas voluntarias, e incorpora además una pieza sonora realizada por David Serrano y Borja Alcate.

La exposición se acoge al programa 'Todo el arte es contemporáneo', que se desarrolla en la capilla e incluye una línea de exposiciones temporales de larga duración de artistas navarros y navarras en activo. Desde 2018, han presentado sus proyectos Dora Salazar, Carlos Irijalba, Celia Eslava, Gentz del Valle, Javier Muro, María Jiménez Moreno, José Ramón Anda y Maite Leyún.

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto responde a la solicitud del Museo de Navarra para traer la periferia al interior de la capilla, desarrollando una instalación específica a partir del proyecto 'Tercer Paisaje', del que el museo conserva una serie de fotografías en su colección.

El concepto de Tercer Paisaje, formulado por Gilles Clément, reivindica los espacios residuales -terrenos baldíos, ribazos, parcelas abandonadas- como reservas de biodiversidad y expresión de una ecología autónoma. Estos lugares, situados al margen de la planificación y el control económico, activan nuevas lógicas para repensar nuestra relación con el territorio y con las formas de vida contemporáneas, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Su desarrollo depende del olvido y la inacción, lo que convierte al Tercer Paisaje en "un espacio de resistencia silenciosa frente a la homogenización y la vigilancia sistemática". En este sentido, encarna dos aspiraciones clave del presente: "la regeneración del medio ambiente y la posibilidad de existir fuera de los sistemas de control y vigilancia".

La propuesta diseñada para la capilla del Museo de Navarra ofrece una experiencia multisensorial que articula cuatro dimensiones: visual, táctil, olfativa y sonora. Se basa en la integración de fotografías del proyecto Tercer Paisaje con una instalación efímera de flores y plantas secas ('Jardín suspendido'), recogidas en la periferia de Pamplona que la artista fotografía y preservadas por ella misma, que componen un volumen suspendido que despliega una organización abierta, sin jerarquía ni centro. La dimensión acústica, aportada por 'Herbario sonoro', es generada "a partir de impulsos bioeléctricos de la planta viva y abre una dimensión de lo vegetal fuera de nuestro rango sensorial".

Las dieciséis fotografías que completan la muestra recorren los espacios residuales en sus distintos estadios y componen "un herbario fotográfico que reconoce en cada espécimen una singularidad que, de otro modo, quedaría diluida en la masa vegetal indiferenciada".

PUBLICACIÓN Y ACTIVIDADES

Próximamente se editará una publicación con un texto de María Azkarate, una breve biografía de la artista, la relación de las obras presentadas e imágenes de la sala. Se podrá obtener gratuitamente en el propio Museo y estará también disponible el pdf en su web.

Por su parte, la artista ofrecerá dos visitas guiadas el domingo 17 de mayo, a las 11,30 horas (en euskera) y 12,15 horas (en castellano). El aforo será limitado, y las invitaciones (máximo dos por personas) podrán recogerse el mismo de la visita a partir de las 11 horas.

MARÍA AZKARATE

Nacida en Vitoria en 1977 y afincada en Pamplona desde 1995, Azkarate es arquitecta por la Universidad de Navarra. Tras varios años de ejercicio profesional, orientó su labor hacia la fotografía. Desde la investigación, desarrolla ensayos visuales sobre la ciudad, el territorio y el paisaje construido. Especialmente interesada en las tensiones que atraviesan el territorio y en cómo la fotografía las hace legibles, su trabajo revela la dimensión política del paisaje cotidiano.

Ha expuesto en instituciones como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, el espacio Artegunea de Tabakalera en San Sebastián o el Pabellón de España de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ha sido reconocida con el premio BAFFEST a fotógrafas emergentes vascas, y su trabajo forma parte de colecciones públicas como las del Museo de Navarra y el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Compagina su práctica fotográfica con la docencia en escuelas de fotografía. Participa habitualmente en talleres, charlas y otros contextos de formación, mediación y producción artística relacionados con la imagen y el espacio.