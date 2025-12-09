El Museo de Navarra reabre la totalidad de su exposición permanente tras obras de eficiencia energética

De izquierda a derecha, la directora del Museo de Navarra, Mercedes Jover, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Navarra ha reabierto la totalidad de su exposición permanente tras finalizar las obras de mejora de la eficiencia energética que comenzaron en diciembre de 2024, adjudicadas a Construcciones Leache S.L. y con un coste final de 2.239.517,61 euros, IVA incluido.

El coste ha sido enteramente con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation UE, transferidos a la Comunidad Foral de Navarra para proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso turístico, gestionados por la Dirección General de Turismo.

Al acto de reapertura ha asistido la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, que ha destacado que el conjunto de estas actuaciones "forma parte del compromiso del Gobierno de Navarra y de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana con la mejora de los servicios e instalaciones de una institución clave en la política cultural de la Comunidad Foral".

En este sentido, ha remarcado que la modernización de este equipamiento "no solo responde a criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, sino también a la voluntad de ofrecer a la ciudadanía y al sector cultural y artístico un espacio de referencia en las mejores condiciones de conservación, accesibilidad y confort".

En concreto, los trabajos han consistido en el aislamiento térmico de la cubierta de todo el edificio y la sustitución de las carpinterías exteriores del edificio principal, que acoge las cuatro plantas de la exposición permanente, por otras nuevas con mejores prestaciones, que incluyen contraventanas como sistema de protección frente al soleamiento y que permiten su apertura motorizada y domotizada para la ventilación controlada del interior. La actuación ha comportado también la reparación de las fachadas del edificio. El proyecto y dirección de obra fueron adjudicados a la arquitecta Mª del Olmo Íñigo Íñigo.

El desarrollo de estos trabajos implicó el cierre de las cuatro plantas de la exposición permanente durante un año desde el 25 de noviembre de 2024. Si bien las actuaciones principales de obra y la retirada de la maquinaria y el andamiaje finalizaron el pasado 31 de agosto, durante los siguientes meses el Museo ha tenido que acometer diversas actuaciones de ajustes de la domotización y trabajos complementarios, como son la retirada de protecciones interiores, la revisión de estado de conservación de los bienes culturales, y la limpieza y acondicionamiento de las salas. En todo caso, se han cumplido estrictamente los plazos establecidos y comunicados públicamente.

El Museo también ha aprovechado estos últimos meses para actualizar algunos contenidos de cartelas y textos, así como de la línea del tiempo de la sala 4.1. En la sala de las pinturas murales procedentes del palacio de Oriz se ha mejorado la mediación mediante la colocación de cartelas explicativas de las diferentes escenas que representan la batalla de Mühlberg (1547). Se ha recolocado la estatua togada en la sala 5.4, que se exhibe junto con el mosaico del hipocampo, hallado en el mismo momento que el de las murallas de Creta, y que ha sido trasladado desde los fondos de Arqueología. Asimismo, se ha confeccionado una nueva hoja de sala disponible en cuatro idiomas que guía el recorrido por las piezas más importantes del Museo, incluyendo en el mismo las recientes incorporaciones de la Mano de Irulegi, el Hombre de Loizu y la estatua togada.

Finalmente, para la reapertura el Museo ofrece dos exposiciones temporales de pequeño formato: en la sala 3.8. se podrá acceder hasta enero al proyecto 'Visible web', que explica la evolución de la catalogación de las colecciones del Museo de Navarra de la ficha de papel a un sistema de gestión de colecciones informatizado (Domus) que, además de facilitar el control y acceso a la información por parte del personal del Museo, permite su difusión en el catálogo colectivo en línea CER.ES. Por otro lado, en la sala 4.2. se podrán ver hasta junio dos obras de la serie 'Naturaleza y control', 'Zizur Menor' (2019) y 'Zizur Mayor' (2020), del fotógrafo y Premio Príncipe de Viana Carlos Cánovas. Las dos ingresaron en el Museo de Navarra en 2022, una de ellas comprada y la otra donada por el autor.

La consejera Esnaola ha querido incidir durante su intervención en que, pese a la realización de los trabajos, "en este tiempo la accesibilidad cultural ha estado garantizada, porque durante estos meses de obras el Museo se ha adaptado para seguir abierto, ofreciendo además una variada programación de exposiciones temporales, talleres didácticos, visitas acompañadas, cursos culturales y programas propios".

Así, en el último año, y a pesar del cierre de casi toda la exposición permanente (limitada a las piezas de la Prehistoria y la estatua togada), el Museo de Navarra ha conseguido datos muy elevados de afluencia, con 51.143 personas visitantes y 9.533 personas usuarias de las actividades y servicios del Museo en 2025 hasta el 30 de noviembre. En total, 60.676 personas, lo que supone un aumento tanto de visitas realizadas como de personas visitantes de más del 15% respecto a los datos del mismo período de 2024.

A mediados de este año, el Museo de Navarra ha tenido una nueva aportación económica de 820.000 euros procedente del programa 'Financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas', también en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionado a través de la Dirección General de Turismo. Con esta aportación, el Museo ha podido abordar la mejora completa del comportamiento higrotérmico del conjunto del Museo y la eficiencia energética del edificio de oficinas con una visión global y unitaria. Para ello, se acometerá la sustitución de las carpinterías exteriores del cuerpo de oficinas y planta baja del Museo de Navarra por otras nuevas con mejores prestaciones.

Estas obras, con proyecto y dirección de obra de María del Olmo Íñigo Íñigo, se han adjudicado con fecha 23 de octubre a Construcciones Leache S.L. por un importe de 708.519,94 euros, IVA incluido. La duración de la obra será de un máximo de 8 meses, debiendo estar concluidos los trabajos en cualquier caso para el 30 de junio de 2026, ya que este es el plazo establecido para la finalización de los contratos financiados por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Esta vez, las obras no comprometen la actividad pública del Museo, por lo que todas las plantas de exposición permanente seguirán abiertas durante la ejecución de los trabajos. La entrada será gratuita hasta el próximo domingo 1 de marzo, con el fin de favorecer el reencuentro de la ciudadanía navarra con su patrimonio cultural custodiado en el Museo.