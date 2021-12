NA+ cree que "era evitable" llegar a la situación actual de la pandemia y critica el "desmantelamiento" del rastreo

PAMPLONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Salud de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha opinado este jueves que "era evitable llegar a una situación como la que estamos viviendo" en la Comunidad foral, con un importante aumento de la incidencia del Covid-19, y ha criticado el "desmantelamiento" del sistema de rastreo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha destacado que "llevamos muchas semanas avisando de que Navarra estaba incrementando la incidencia de forma muy llamativa, muy por encima de la media nacional" y ha criticado que "no se ha adelantado ninguna medida y se ha minusvalorado directamente todo aquello que podía hacer el Gobierno para no estar en la situación que estamos actualmente".

Ha afirmado que "llevamos cinco semanas diciendo que había que intensificar test, rastreo y aislamientos precoces; no se ha hecho y ha habido retrasos de una semana en realizar y comunicar test". Ha criticado, además, que se han producido "retrasos y errores relevantes" porque el Ejecutivo foral "desmanteló el sistema de rastreo, nos dijo que ya había vencido a la pandemia y ha tenido muchos problemas para contratar gente", lo que ha llevado a que "la incidencia haya estado muy por encima de otras comunidades durante muchas semanas".

Y ha lamentado que "no vamos a saber, como ha pasado en otras ocasiones, en qué situación se encontraría Navarra de haber realizado todas estas medidas de forma absolutamente exquisita".

La portavoz de NA+ ha reprochado que "nos encontramos con mascarilla en exteriores, con un presidente que no sabe decirnos si cambia algo o no cambia respecto a la normativa que ya hay". En su opinión, se trata de "una medida de maquillaje para parecer que están haciendo algo porque, si se mantienen las medidas de seguridad, no aporta ninguna evidencia científica, ni en estos momentos va a ser de ninguna utilidad".

Respecto al resto de medidas anunciadas por Sánchez, ha indicado que "pensábamos que estaban en ello". "Impulsar ahora la vacunación o reforzar el sistema sanitario es algo que debería haber hecho desde el principio", ha sentenciado.

Para Ibarrola, "las declaraciones y la información que se está trasladando al ciudadano es absolutamente contradictoria". "Si no hay presión asistencial, como nos están diciendo, si ayer en el informe decían que esto es parecido a una gripe, ¿por qué hace unos días en Navarra se estaban suspendiendo intervenciones relativamente urgentes u otro tipo de actuaciones dentro de la atención a problemas de salud de los ciudadanos?", se ha preguntado.

Al respecto, ha afirmado que Navarra está "entre las peores comunidades de España en listas de espera" y con una Atención Primaria "desmantelada". Ha reprochado que "el Plan de Atención Primaria se ha aprobado sin saber qué recursos van a venir aquí" y con un Presupuesto "que es un auténtico engaño para la Atención Primaria" al pasar "de un 25% a un 15,27%".

Por otro lado, ha afeado "el alarde del Gobierno de Navarra de que somos los mejores y somos pioneros" en vacunación cuando, ha apuntado, "somos los segundos en tercera dosis a mayores de 70 años", "los terceros" en la tercera dosis entre 60 y 69 años, los "novenos" en pauta completa a mayores de 12 años o los "novenos" en primera dosis entre 5 y 12 años. "Hay poco de lo que alardear y mucha tarea por hacer", ha aseverado.

"Ya es hora de que dejen de desconcertar a los ciudadanos porque lo que han hecho es que salgan a la calle en busca de unos test de antígenos" que se han agotado en las farmacias debido a que en los centros sanitarios "no se están haciendo con agilidad los test para hacer los aislamientos precoces". En este sentido, ha manifestado que "si el Gobierno delega en los test de las farmacias" debería "financiarlo públicamente".

Cristina Ibarrola ha criticado que "ola tras ola el Gobierno no hace lo que tiene que hacer cuando puede hacerlo" y "nos llevan a la disyuntiva de qué hacer cuando llegas a una incidencia altísima". En este sentido, ha pedido conocer "cuáles son los informes técnicos del Gobierno de Navarra que están asesorando" porque, ha subrayado, de estas previsiones depende la evolución de la incidencia y la presión asistencial.

Finalmente, la portavoz de NA+ ha criticado las declaraciones de Chivite "en la que nos dice que tenemos que tener consenso y unidad política en esto". "Después de casi dos años nunca se nos ha llamado para compartir información o tomar decisiones", ha recalcado.