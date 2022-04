NA+ presenta enmiendas para convertir el PAI en modelo como condición para apoyar la ley del PSN

PAMPLONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha presentado tres enmiendas a la proposición de ley foral para estabilizar al profesorado del PAI en las que propone que se den los pasos para que este programa se convierta en un modelo y que el profesorado que se estabilice esté vinculado expresamente a este programa y no pueda cambiarse a plazas en castellano o euskera.

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que el apoyo del PSN a estas tres enmiendas es condición indispensable para que Navarra Suma dé su voto favorable a la ley que han presentado los socialistas. "Si las enmiendas cuentan con el apoyo del PSN, nosotros apoyaremos la proposición de ley del PSN, y si no, no la apoyaremos. Tienen que apoyar las tres enmiendas, si no, votaríamos en contra", ha afirmado.

Javier Esparza ha explicado que sus enmiendas "buscan mejorar la propuesta que ha hecho el PSN y buscan que la igualdad de oportunidades en esta tierra y en aquello que tiene que ver con la educación se cumpla y se den pasos en esa dirección".

Así, ha señalado que la primera enmienda tiene que ver con la estabilización del profesorado del programa PAI y plantea fijar que esas plazas "sean para el programa PAI, es decir, que esos profesionales tengan que trabajar dentro del programa PAI, y no puedan cambiarse a plazas de castellano o de euskera, a otras plazas". "Lo que queremos es darle estabilidad de verdad a ese programa, porque creemos que la calidad de la enseñanza va de la mano de ello. Es una iniciativa que se nos ha trasladado desde el sindicato Afapna y que la hemos hecho nuestra", ha apuntado.

Las otras dos enmiendas tienen que ver con la conversión del programa PAI en un modelo. "Es algo que habíamos planteado, creemos que es necesario y no vamos a renunciar a ello", ha explicado Esparza.

Así, en una de las enmiendas, "siendo conscientes de que no se puede convertir un programa en un modelo de forma inmediata", Navarra Suma plantea que "mientras eso no ocurra, las familias que elijan el programa PAI en Navarra lo hagan con las mismas condiciones, con los mismos derechos, que lo hacen los que eligen otros modelos". "En el modelo D -euskera- se paga a algunas familias el transporte y el comedor, pues queremos que a aquellas familias que elijan el programa PAI y que no esté en su localidad, la Administración se comprometa a pagarles el transporte y el comedor para ir a una localidad cercana y recibir una educación en inglés", ha afirmado Esparza.

De esta forma, el portavoz de Navarra Suma ha defendido que "equiparamos derechos y tratamos a las familias que elijan el programa en inglés de la misma forma que se está tratando a las familias que están eligiendo el modelo D".

La otra enmienda plantea que el Gobierno foral "se comprometa a que una vez que se produzca la estabilización de esos profesionales dentro del programa PAI y una vez se atienda a necesidades educativas especiales que también son importantes dentro de ese programa, se inicie la conversión de programa a modelo lingüístico".

Javier Esparza ha explicado que su grupo ya ha trasladado las enmiendas al PSN "por cortesía y a partir de aquí es el PSN el que tiene que determinar su posición". "Conversaciones obviamente en los últimos días en sede parlamentaria se han producido, pero el PSN es el que tiene que trasladar su posición", ha afirmado.