Los nacimientos aumentan un 1,6% y las defunciones un 3,3% en 2024 en Navarra

Los nacimientos aumentaron un 1,6% y las defunciones un 3,3% en el año 2024 en Navarra, según recoge el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), que indica además que la edad media a la primera maternidad es de 31,8 años y las mujeres que son madres con 35 o más años representan el 41,9%. Además, informa de que aumenta la esperanza de vida al nacimiento alcanzando 82,1 años en los hombres y 87,1 años en las mujeres.

En concreto, en 2024 se contabilizaron 4.568 nacimientos (nacidos vivos) de madre residente en Navarra, 72 más que en 2023, indicando un incremento del 1,6% respecto al año anterior. Si se compra con los nacimientos de hace diez años, han descendido un 26,1%. En los últimos años se observa que la disminución del número de nacimientos va acompañada de un descenso de la población femenina en edad de tener hijos y, también, de un retraso en la edad de la maternidad.

En la última década, la población femenina de 25 a 40 años ha descendido casi el 16%. Se trata de una tendencia a la baja iniciada en 2009, que se debe a que ese rango de edades está formado por generaciones menos numerosas nacidas durante los años 1984 a 1999.

El número medio de hijos por mujer se situó en 1,20, una centésima más respecto al año anterior. Y la edad media de la maternidad se sitúa en 33,1 años, cifra una décima superior a la registrada el año anterior. En cambio, en cuanto a la maternidad primeriza, la edad media se sitúa en 31,8 años con un retraso de 0,6 años en los últimos diez años. El conjunto de mujeres que son madres con 35 o más años muestra un claro ascenso en los últimos quince años pasando de representar el 30,5% en 2009 al 41,9% en 2024.

En cuanto a la distribución de los nacimientos según orden, los primogénitos representaron el 46,6% de los nacimientos, el 36,2% fueron segundos hijos y el 17,2% restante fueron nacimientos de orden tres o mayor. Sin embargo, añade Nastat, hay claras diferencias en cuanto a la nacionalidad. Para las madres de nacionalidad extranjera, los primogénitos representaron el 38,8% de los nacimientos, el 31,9% fueron segundos hijos y el 29,3% restante fueron nacimientos de orden tres o mayor, mientras que, entre las madres de nacionalidad española, el 49,7% de los nacimientos son primogénitos.

Las madres casadas representan un 58,2% del total de madres en el año 2024. El porcentaje de nacimientos de madre no casada sigue en aumento y en los últimos diez años pasa del 34,2% al 41,8%.

Casi uno de cada tres bebés que nace en Navarra es hijo de madre de nacionalidad extranjera (28,6%). Del total de madres de nacionalidad extranjera, algo más de la mitad (54,5%) proceden de un país africano y un 37,5% tiene la nacionalidad de países de América. La edad media de las madres de nacionalidad extranjera es de 30,6 años, 3,1 años inferior a la de las españolas.

MORTALIDAD

El número de defunciones registradas en Navarra en 2024 fue de 6.042, un 3,3% más que el año anterior (195 fallecimientos más). El 50,5% de los decesos correspondieron a hombres (3.052) y el 49,5% restante a mujeres (2.990).

En cuanto a la esperanza de vida, en los hombres alcanzó 82,1 años y 87,1 para las mujeres, lo que implica un incremento de 0,5 años en el caso de los hombres y 0,3 años en el caso de las mujeres. Además, de acuerdo con las condiciones de mortalidad del momento, en 2024, una persona de 65 años puede esperar vivir 20,2 años más si es hombre, y 23,9 más si es mujer.

La Tasa de Mortalidad Infantil es de 2,3 defunciones por cada mil nacidos vivos. Esta tasa se mantiene por debajo del umbral de 3 defunciones por mil nacidos vivos desde el año 2006.

El crecimiento vegetativo de la población residente en Navarra (la diferencia entre nacimientos de madre residente en Navarra y defunciones de residentes en Navarra) es negativo en 1.474 personas en el año 2024.

NUPCIALIDAD

Durante el año 2024 se celebraron 2.241 matrimonios que fijaron su residencia en Navarra, un 0,9% más que el año anterior. Un 3,1% del total de estos matrimonios correspondieron a parejas del mismo sexo (70 matrimonios), 43 entre mujeres y 27 entre hombres.

En relación con la nacionalidad de los cónyuges, en el 78% de los matrimonios ambos cónyuges tenían nacionalidad española, mientras que en el 4,5% de los matrimonios ambos cónyuges tenían nacionalidad extranjera.

La edad media de los hombres se sitúa en 35,8 años y la edad media de las mujeres en 34,3 años. Desde el año 2008, el número de matrimonios civiles supera a los católicos, registrando desde 2019 la representación de 8 de cada 10. En 2024 se optó por un casamiento civil en el 84,4% de los enlaces.

El 73,5% de enlaces se dieron entre personas solteras, el 23,9% correspondió a parejas en las que al menos un cónyuge era divorciado y el 2,6% restante eran otros tipos de matrimonios.