Navarra acoge el Foro de Economía y Política Regional 2026

Foro de Economía y Política Regional 2026. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra acoge los días 28 y 29 de mayo de 2026 el Foro de Economía y Política Regional, un encuentro estatal de carácter técnico e institucional en torno a la gestión de los fondos europeos, la política regional y la cohesión territorial. La cita celebrada en Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, en Pamplona, reúne a representantes de las administraciones responsables de la gestión de fondos europeos, junto con responsables del Ministerio y de las comunidades y ciudades autónomas.

La primera jornada ha contado con la participación de Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial; Iñigo Arruti, director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras del Gobierno de Navarra; Mercedes Caballero, Secretaria General de Fondos Europeos y Cristina Peña, directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.

Durante las dos jornadas de trabajo se abordarán cuestiones vinculadas a las auditorías de la Comisión Europea, los controles de la Subdirección General de Inspección y Control, los resultados del marco 2014-2020 y los retos del periodo 2021-2027. El programa incluye también sesiones sobre gestión del FEDER y del Fondo de Transición Justa, comunicación, sistemas de información, asistencia técnica, certificación y pagos, cooperación territorial europea y desarrollo urbano, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Además, la segunda jornada incorporará una sesión de intercambio y debate sobre la coordinación entre la Autoridad de Gestión y los organismos intermedios regionales, con el objetivo de plantear propuestas para mejorar los procesos de gestión.

El Foro se celebra en un momento "especialmente relevante para la política de cohesión", marcado por el despliegue del periodo 2021-2027 y por el debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. En este contexto, el encuentro "permitirá reforzar la cooperación entre niveles de gobierno, compartir aprendizajes y avanzar hacia una gestión de los fondos más clara, coordinada y cercana al territorio", destacan desde el Ejecutivo foral.

MÁS DE 200 MILLONES EN FONDOS FEDER ENTRE 2014 Y 2020

Navarra acoge este encuentro como una oportunidad para compartir su experiencia en la gestión del FEDER y para poner en valor la importancia de una política de cohesión "basada en la proximidad, la cooperación institucional y el conocimiento del territorio".

En el periodo 2014-2020, la Comunidad foral alcanzó una tasa cercana al 98% de ejecución en FEDER y movilizó más de 200 millones de euros con impacto directo en el tejido económico y social del territorio. Entre los resultados destacan más de 650 empresas apoyadas, inversiones en innovación, digitalización, sanidad, educación y sostenibilidad, y una "implicación transversal" de distintos departamentos del Gobierno de Navarra.

En el actual periodo 2021-2027, el programa FEDER Navarra continúa avanzando, con más de 19 millones de euros certificados y más de un centenar de proyectos empresariales apoyados. Además, la Comunidad foral "mantiene una fuerte vocación europea", con participación en redes y partenariados vinculados a ámbitos como la automoción, la bioeconomía, los materiales avanzados o la salud. Entre 2021 y 2025, Navarra ha participado en más de 440 proyectos europeos de innovación, captando más de 178 millones de euros.

Junto a las sesiones técnicas, el programa incluirá espacios de encuentro institucional y una visita cultural al Valle de Baztán. "Esta actividad permitirá acercar a las personas participantes al territorio navarro y mostrar una comunidad que combina desarrollo, identidad y sostenibilidad", subrayan desde el Gobierno foral.