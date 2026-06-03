PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra ampliará hasta los 13.500 euros las ayudas máximas para los cuidados en domicilio de personas con ELA. Las ayudas podrán solicitarse en los próximos días, tras publicarse en el BON la Orden Foral 36/2026, de 26 de mayo, de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

Se trata de la normativa necesaria para poder implementar en la Comunidad Foral la ley estatal 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica que permitirá que enfermos de ELA en fase avanzada y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible puedan recibir ayudas económicas de para cuidados a domicilio, provistos por una entidad prestadora de servicios de atención de este tipo o una persona profesional autónoma, según ha informado el Gobierno de Navarra.

La nueva regulación incorpora el grado III+ de dependencia extrema y establece ayudas de entre 13.500 y 3.200 euros en función de las horas de atención profesional contratadas. "El Gobierno de Navarra, tal y como solicitaba la Asociación ANELA, ha decidido reforzar estas ayudas y ampliar la cuantía máxima de ayuda establecida por la ley estatal que fijaba un máximo de 9.589 euros y aumentarla hasta los 13.500 para los casos que requieran de más horas de atención", ha explicado la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Así, la nueva regulación establece ayudas específicas para personas con grado III+ de dependencia extrema que contraten servicios profesionales de atención domiciliaria durante un mínimo de 120 horas mensuales. Para acceder a la prestación será necesario acreditar un contrato mercantil con una empresa de atención domiciliaria registrada o con una persona profesional autónoma.

Las cuantías de las ayudas se fijan en función del número de horas mensuales de atención contratadas durante un mínimo de 120 horas mensuales y siempre que se que contraten servicios profesionales de atención domiciliaria. En concreto, la orden foral establece varios tramos. Entre 120 y 190 horas mensuales: ayudas entre 3.200 y 4.930 euros; entre 191 y 300 horas mensuales: ayudas entre 4.931 y 7.500 euros; entre 301 y 410 horas mensuales: ayudas entre 7.501 y 9.860 euros; entre 411 y 520 horas mensuales: ayudas entre 9.861 y 12.480 euros; y más de 521 horas mensuales: ayudas entre 12.481 y 13.500 euros.

No se tendrá en cuenta la renta per cápita de la unidad familiar para calcular la ayuda, aunque sí se descontarán otras prestaciones públicas de naturaleza similar. Asimismo, se garantiza que las cuantías nunca podrán situarse por debajo de los importes mínimos fijados por el Gobierno de Navarra.

La modificación amplía igualmente las compatibilidades de la prestación. En los casos de grado III+ de dependencia extrema, la ayuda podrá compatibilizarse con la prestación económica para cuidados familiares en el domicilio, siempre que la persona cuidadora familiar suscriba el convenio especial correspondiente con la Seguridad Social. En este supuesto ambas ayudas se percibirán en la cuantía mínima.

Carmen Maeztu ha destacado que con esta medida, desde el Ejecutivo foral se refuerza el sistema público de atención a la dependencia y se avanza en la adaptación de los servicios sociales a las necesidades de las personas con enfermedades de elevada complejidad, favoreciendo que puedan permanecer en su entorno habitual con las garantías de atención y apoyo necesarias.

Las personas que quieran acceder a estas ayudas deberán contar con el reconocimiento del Grado III+ de Dependencia Extrema. Los departamentos de Salud y Derechos Sociales han diseñado un circuito interdepartamental para dicho reconocimiento, que busca simplificar al máximo los trámites necesarios y que empezará a funcionar próximamente.

De esta manera, si la persona ya cuenta con un Grado III de Gran Dependencia, solicitará a su profesional referente de medicina la emisión del informe, se activarán de manera proactiva los circuitos internos (habitualmente: Unidad Multidisciplinar del Hospital Universitario de Navarra (HUN) - profesional de Trabajo Social de esa unidad hospitalaria- Trabajo Social de Atención Primaria de Salud - Sección de Valoración de Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) - Sección de Gestión de Prestaciones de la ANADP) y formalizará el nuevo Programa Individual de Atención (PIA) en su Zona Básica a través de su profesional de Trabajo Social en menos de 2 meses, sin necesidad de más trámites adicionales.

En los casos en que la persona no parta de una situación de Gran Dependencia (Grado III) se procederá a activar el circuito rápido de valoración o revisión del grado de dependencia junto con la documentación necesaria para acceso al Grado III+ en el mismo acto.

El perfil de ELA se encuentra incluido en la Estrategia de Cronicidad como enfermedad neurodegenerativa desde el año 2018, contando con un proceso asistencial integrado en el que se define el itinerario de atención de calidad a seguir en estos casos. En base a ello, ya se contaba con un circuito sociosanitario rápido para el acceso a las valoraciones de Dependencia y Discapacidad y a las prestaciones asociadas.

Tras la entrada en vigor de la ley 3/2024 y sus desarrollos, este circuito rápido se ha actualizado, incluyendo a otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, neurológicas o no neurológicas, siempre que cumplan de modo acumulativo los criterios establecidos en la normativa. En todo momento se realiza una atención individualizada y centrada en las personas, valorando conjuntamente con la persona el momento idóneo y deseado para iniciar dicho trámite.

El Ejecutivo foral ha señalado que el desarrollo de la modificación de la normativa ha sido fruto del trabajo coordinado entre el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, el departamento de Salud y la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ANELA) y se estima que pueda beneficiar a cerca de 20 personas en la Comunidad foral.