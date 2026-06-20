Navarra asume la presidencia de ACR+, la principal red europea de regiones comprometidas con la transición económica

Foto de grupo de la asamblea anual de ACR+ celebrada este jueves en Baluarte. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha sido designada en asamblea general para asumir la presidencia de ACR+, por sus siglas en inglés, Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management, la principal red europea de autoridades regionales y locales dedicada a impulsar la economía circular, la prevención de residuos y la gestión sostenible de los recursos. La elección ha tenido lugar esta semana en su Asamblea anual celebrada en el Baluarte de Pamplona. La presidencia será ejercida por el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo.

El Ejecutivo foral ha destacado en un comunicado que esta designación "supone consolidar el reconocimiento europeo al trabajo desarrollado por la Comunidad foral durante los últimos años en favor de un modelo económico más sostenible, competitivo e innovador". Además, el nombramiento "supone un importante respaldo a la estrategia impulsada por Navarra para situar la economía circular como uno de los ejes de su transformación industrial, energética y empresarial".

La Comunidad foral "se ha convertido en una referencia europea" gracias a iniciativas como Navarra Zirkular, la Agenda de Economía Circular de Navarra 2030 y el liderazgo del proyecto European Circular Innovation Valley (ECIV), una de las mayores iniciativas europeas de innovación en economía circular, que reúne a regiones de todo el continente con el objetivo de construir un ecosistema común de innovación circular.

Durante los últimos años, Navarra ha impulsado una política pública orientada a "favorecer la eficiencia en el uso de los recursos, la descarbonización de la industria, la valorización de materiales, el ecodiseño, la simbiosis industrial y el desarrollo de nuevos modelos de negocio sostenibles". "Esta apuesta ha permitido fortalecer la colaboración entre administraciones, centros tecnológicos, universidades, clústeres y empresas, convirtiendo la sostenibilidad en un factor de competitividad para el tejido productivo navarro", subrayan desde el Ejecutivo foral.

La designación de Navarra al frente de ACR+ reconoce también la "implicación activa" de la Comunidad foral en las redes europeas de innovación y sostenibilidad, así como su capacidad para "liderar proyectos colaborativos de dimensión internacional". Navarra encabeza actualmente diversas iniciativas europeas vinculadas a la transición ecológica y la economía circular, "contribuyendo a definir las futuras políticas comunitarias en estos ámbitos". En el año 1994 Pamplona fue testigo de la fundación de la asociación por un grupo de autoridades locales y regionales, liderado originalmente por la Región de Bruselas-Capital y en la actualidad cuenta con alrededor de 80 miembros en toda Europa.

Mikel Irujo ha destacado que esta presidencia representa "un reconocimiento al esfuerzo conjunto de instituciones, empresas y agentes sociales que han convertido a Navarra en un territorio de referencia en economía circular". Asimismo, ha señalado que "asumimos esta responsabilidad con la voluntad de reforzar la cooperación entre regiones europeas y acelerar la transición hacia una economía más eficiente en el uso de los recursos, más competitiva y más sostenible".

Desde la presidencia de ACR+, Navarra trabajará para "fortalecer el papel de las regiones en el desarrollo de las políticas europeas de economía circular, impulsar nuevas oportunidades de colaboración entre territorios y promover soluciones innovadoras que contribuyan a afrontar los retos climáticos, energéticos e industriales que afronta Europa".

La Asamblea General de ACR+ ha tenido lugar en el marco de los 'Bioeconomy and competitiveness days: challenges and opportunities for Europe' que han reunido en Pamplona a más de 200 representantes de regiones europeas, profesionales de empresas, centros tecnológicos, clústeres, agentes de I+D+i, entidades inversoras y del ámbito académico e institucional para analizar el papel estratégico de este modelo en el futuro industrial y económico de Europa.