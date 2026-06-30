Navarra avanza en el despliegue de la competencia plena de tráfico con la asunción del procedimiento sancionador

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra asume desde este miércoles, 1 de julio, la facultad de imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de la normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor, una función que se llevará a cabo tras un proceso de integración de todos los agentes y procesos implicados en la tramitación de los expedientes sancionadores y que supone avanzar hacia la asunción plena de la competencia en materia de tráfico por parte de la Comunidad Foral.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo foral, Inma Jurío, ha valorado "la responsabilidad que supone para Navarra la asunción del procedimiento sancionador" y, por ello, desde Tráfico Navarra, el servicio de tráfico del Gobierno foral, se lleva más de un año trabajando en la puesta en marcha, desde el 1 de julio a las 00.00 horas, de la plataforma informática que sustentará el sistema de gestión y tramitación de las sanciones administrativas.

Tal como ha señalado Jurío, Navarra asumió, gracias a un acuerdo con la Administración General del Estado, las competencias exclusivas en materia de tráfico, "una competencia histórica que había sido arrebatada a la Comunidad foral y que, por fin, se está en disposición de ejercer en su totalidad".

El Gobierno foral ha apuntado en una nota que "esta asunción supone un procedimiento complejo y que se está llevando a cabo en diferentes fases". Una de ellas es la asunción desde este miércoles "con carácter exclusivo del procedimiento sancionador", que la consejera de Interior ha calificado como uno de los hitos de este proceso de asunción de la competencia.

Más allá de la tramitación administrativa, con la asunción en exclusiva del procedimiento sancionador, ha subrayado Jurío, lo que pretende Navarra es acercarse a su ciudadanía "para intensificar la concienciación y la responsabilidad que implica tomar un volante" y, de esta forma, acercarse al cumplimiento del reto europeo de reducir a cero las muertes por accidentes de tráfico.

La asunción del procedimiento sancionador por parte de la Comunidad foral de Navarra ha conllevado "un laborioso, complejo y extenso proceso de integración para que todos aquellos agentes y procesos que están implicados en la gestión y tramitación de expedientes sancionadores estén coordinados", ha asegurado el Gobierno foral.

Así, se ha reforzado la sección de Asistencia Jurídica y Sancionadora del Servicio de Tráfico del Gobierno de Navarra, que tendrá entre sus funciones la tramitación de los expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como la tramitación de los procedimientos de revisión en vía administrativa.

En cuanto a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se ha procedido a integrar en la plataforma informática del Gobierno de Navarra a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y a todos los cuerpos de Policía Local de la Comunidad. De esta forma, por ejemplo, la información de los radares y etilómetros de la Guardia Civil se volcará en la plataforma informática de gestión del procedimiento sancionador, así como las sanciones que dentro de su ámbito territorial corresponden a las policías locales. Igualmente, se han puesto a disposición de la Guardia Civil dispositivos móviles en los que se integra la aplicación que permitirá que las denuncias interpuestas se registren automáticamente en la plataforma de gestión del procedimiento sancionador de Gobierno de Navarra.

También se ha procedido a integrar todo lo relativo a la Dirección General de Tráfico, de tal forma que los sistemas de control de velocidad en la red viaria interurbana de la Administración General del Estado se traspasan a la Comunidad foral de Navarra. "La instalación y uso de cabinas de radar, así como de dispositivos de captación de imágenes destinados al control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico contribuye a la disminución del factor exceso de velocidad como uno de los concurrentes y determinantes de la siniestralidad derivada de accidentes de tráfico que se producen en la red viaria", ha explicado el Gobierno foral.

Igualmente, en el ámbito de la recaudación se ha procedido a la integración del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y de Hacienda Foral de Navarra.

La colaboración se extiende a otros ámbitos, como al de la justicia para que aquellos expedientes que estén en vía judicial queden paralizados en la vía administrativa hasta la resolución del procedimiento penal o al del servicio de Correos para la notificación postal de las sanciones.

MÉTODOS DE PAGO, PLAZOS Y PROCESO DE ALEGACIONES

Los ciudadanos a los que les sea interpuesta una multa podrán proceder al abono de la misma por cuatro métodos de pago: al propio agente denunciante con tarjeta bancaria en el momento de interponer la multa; en la dirección electrónica https://www.navarra.es/es/trafico mediante tarjeta de crédito, débito o bizum; en las Oficinas de Atención Ciudadana de Pamplona y Tudela y en la oficina móvil de Gobierno de Navarra con tarjeta de crédito o débito y en las sucursales y cajeros de la entidad financiera CaixaBank.

De conformidad con la legislación en la materia, se dispone de 20 días naturales desde el momento en el que se recibe la notificación de la denuncia para abonar la multa con la reducción del 50% del importe de la sanción por pronto pago, lo que implica renunciar a presentar alegaciones. En ese caso, sí será posible recurrir, pero únicamente en vía judicial.

Para presentar alegaciones se dispone de un periodo de 20 días naturales desde el día siguiente a la notificación de la denuncia. Estas alegaciones se podrán presentar vía telemática, a través de la sección específica de multas de 'Mi Carpeta Ciudadana' en la web navarra.es, o vía presencial, en cualquiera de las oficias de atención ciudadana del Gobierno de Navarra.