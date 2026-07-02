Navarra bate récord de empleo en junio por tercer mes consecutivo

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en junio un nuevo récord de empleo por tercer mes consecutivo, al alcanzar una afiliación media a la Seguridad Social de 323.243 personas, lo que supone 6.979 afiliaciones más que hace un año, un incremento del 2,21%, y 885 más que en mayo, un 0,27% más.

Por otro lado, el Gobierno de Navarra ha destacado en una nota que "puede decirse que el paro se mantiene estable ya que ha aumentado en 24 personas en el último mes (un +0,08%), pero hay que tener en cuenta que en junio se inscribieron 315 personas en las oficias de empleo de la Comunidad foral tras haber conseguido la regularización en el proceso extraordinario". En términos anuales, el aumento del paro es del 0,29%, 81 personas más que en junio de 2025. Así, el número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) se ha situado al finalizar junio en 28.309 personas, "lo que permite hablar de estabilidad en el empleo", según el Ejecutivo.

Respecto a la contratación, en junio se formalizaron 32.434 contratos, "lo que supone que estamos ante el mejor junio desde 2021". "Respecto de mayo, tenemos un 35,7% más de contratos. En términos anuales se ha producido un aumento del 12,8% en comparación con el mes de junio de 2025. Respecto del total, 6.579 fueron contratos indefinidos. De este modo, los contratos indefinidos han supuesto el 20,3% del total registrado en el mes", ha añadido el Gobierno.

En cuanto a las características del desempleo, el Ejecutivo foral ha destacado varios aspectos. Por una parte, la distribución según sexo sigue siendo "desequilibrada". En junio seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,5%, 17.423) frente al 38,5% de hombres (10.886). "La buena noticia, sin embargo, es que en un mes se ha producido un descenso del paro registrado femenino (un 0,1% de mujeres desempleadas, 11 menos, frente a los 35 parados más; +0,3%)", ha señalado.

En términos anuales la variación del desempleo ha resultado más positiva para las mujeres. Así, mientras que el número de paradas se reduce en un año un -0,6% (109 desempleadas menos) el de desempleados crece un -1,8% (190 parados más).

Además, tres de cada diez personas desempleadas en la Comunidad foral (el 31,4%) son mayores de 54 años. Se trata de 8.884 personas. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 26,2% del total (7.405).

Por su parte, la población parada extranjera supone el 23,8% (6.731 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha aumentado términos anuales un 3,4% (220 más). El número de personas desempleadas con nacionalidad española ha aumentado en un año un 0,6% (139 personas más).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 42,1%, es decir, 11.910 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del 1,9% (236 personas paradas menos de larga duración).

Atendiendo a la evolución anual del paro registrado por agencias de empleo, el mayor descenso se ha producido en la oficina de empleo de Alsasua, con 58 personas menos que en junio de 2025, lo que supone un descenso del 7,36%. Le sigue la agencia de Tudela, con un descenso de 176 parados, un 3,6%. Entre las que aumentan su cifra de desempleo, destacan Santesteban, con un incremento del 6,6%, y Estella-Lizarra, con un 6,5% de aumento. En la variación intermensual, se ha registrado una caída del 2,1% de desempleo en la oficina de Santesteban, lo que supone que hay 12 parados menos que hace un mes.

Por último, en cuanto a las variaciones mensuales por sectores, el sector de la construcción es el que registra el mayor descenso del paro, con una caída del 2,4% (26 personas desempleadas menos). Le siguen el sector servicios, que disminuye un 0,9% (180 personas menos), y, en menor medida, el sector de la industria, con un descenso del 0,5% (17 menos). En contraste, el colectivo de personas sin empleo anterior aumenta un 6,1% (221 personas más).

En términos interanuales, los mayores descensos del desempleo se concentran en el sector de la construcción, con 89 personas menos (-7,6%), seguido del sector servicios, con una reducción de 184 personas (-1%). Por su parte, el colectivo de personas sin empleo anterior es la categoría que presenta el mayor aumento anual, 345 personas desempleadas más, lo que supone un incremento del 10,4%.

CONTRATACIÓN

En el mes de junio se han registrado 32.434 contratos, lo que supone que es el mejor junio desde 2021. Respecto de mayo, se han realizado un 35,7% más de contratos. En términos anuales se ha producido un aumento del 12,8%.

Según el tipo de contrato, se han formalizado 6.579 contratos indefinidos y 25.885 contratos temporales. Por lo tanto, del total de los contratos registrados en el mes de junio, el 20,3% han sido indefinidos.

Del total de personas en paro registrado, 2.147 son personas con discapacidad, lo que representa un 7,58% del total. De ellos, 973 son hombres y 1.174 son mujeres. Entre todos ellos, 340 son menores de 30 años y 740 mayores de 55.

Geográficamente se distribuyen en 1.451 personas en la agencia de Pamplona, 283 en Tudela, 115 en Estella-Lizarra, 100 en Tafalla, 71 en Lodosa, 58 en Aoiz, 37 en Alsasua y 32 en Santesteban.

Además, del total de 2.147 personas con discapacidad en desempleo, 1.222 son parados de larga duración.