Navarra, a la cabeza de España en porcentaje de alumnado que titula en ciclos básicos y medios de FP

Archivo - Estudiantes de FP. - MIKEL LARREA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra es la comunidad autónoma española con los porcentajes más altos de alumnado que han conseguido la titulación cuatro años después de acceder a los grados Básico y Medio de Formación Profesional en el curso 2019-2020, con un 69,8% y un 78,4%, respectivamente.

La Comunidad foral encabeza también el listado de comunidades autónomas en cuanto al porcentaje de alumnado de grado Básico que titula al concluir el segundo año académico, siendo la mejor con un 57% del total de alumnado matriculado. Es también la comunidad española con el mayor porcentaje de alumnado que titula en Grado Básico en el ciclo al que accede inicialmente, con apenas un 0,3% de titulados que finalizan sus estudios en un ciclo diferente a la inicial, ha informado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Así lo recoge el informe de 'Estadística del Seguimiento educativo y rendimiento académico del alumnado que accede a FP 2022-2023' del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que se ha dado a conocer este jueves.

El objeto de la Estadística del seguimiento educativo y del rendimiento académico del alumnado que accede a FP es facilitar información estadística sobre el seguimiento del alumnado que accede por primera vez a los distintos grados de Formación Profesional del sistema educativo, "facilitando información de la compleción del grado y del abandono, intentando también recoger la continuidad en otras enseñanzas del sistema educativo para aquellos que no completan el grado iniciado". También se va incidiendo en la situación educativa, en cada curso para el que se hace el seguimiento, de aquel alumnado que todavía no ha completado el grado iniciado.

Esta estadística está relacionada con los objetivos que persigue la Encuesta de transición educativo-formativa e inserción laboral que realiza el INE, basada en el seguimiento de los titulados no universitarios y de los abandonos de la ESO sin titulación. En la difusión que se realiza ahora en 2025 se completa el seguimiento del alumnado que accede a los diferentes grados en el curso 2019-2020, para el que se realiza un seguimiento completo que abarca cinco cursos de matrícula, hasta el curso 2023-2024.

Respecto a los ciclos de Grado Superior, la estadística ministerial sitúa a Navarra entre las cuatro comunidades autónomas españolas con los porcentajes más altos de alumnado que ha conseguido la titulación cuatro años después de acceder a los estudios de formación profesional en el curso 2019-2020. Concretamente un 80,4%, junto a País Vasco, Andalucía y Extremadura, estando también entre las cinco comunidades españolas con mayores porcentajes de alumnado que concluyó el grado en dos años, con un 64,3%, junto a Andalucía, Canarias, País Vasco e Illes Balears.

Asimismo, el informe señala que un 63,4% de los titulados de Grado Básico que acceden a los ciclos acaban titulando en Grado Medio, frente a una media española de apenas el 49,9%. Esto sitúa a la Comunidad foral a la cabeza de España. De igual manera, destaca el informe del Ministerio de Educación, Navarra es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de alumnado de Grado Medio que concluye el grado en dos años. Lo hace un 62,3%.

Continúa el informe del Ministerio subrayando que los porcentajes más altos de alumnado que continuaba matriculado en el curso 2022-2023 en Grado Medio, al curso siguiente al acceso a ese grado, correspondieron también a Navarra con un 87,5%. La Comunidad foral tuvo, asimismo, el porcentaje más bajo de toda España de alumnado no matriculado al año siguiente de acceder al Grado Medio, con un 11,8%. Igualmente, Navarra aparece como la comunidad autónoma con el menor porcentaje de alumnado que accedió al Grado Medio en el curso 2019-2020 y no tituló ni aparece matriculado en los cursos siguientes, apenas un 15% de alumnado perdido en los cuatro años siguientes al acceso, frente a una media del 24%.

En Grado Superior y atendiendo a la condición con la que el alumnado accedió al mismo en el curso 2019-2020, la Comunidad foral aparece también entre las cuatro comunidades autónomas con un mayor porcentaje de alumnado que accedió con el título de técnico de Grado Medio, con un 79,6%, solo por debajo del País Vasco.

También en Grado Superior, los porcentajes más altos de alumnado que continuaba matriculado en Grado Superior al curso siguiente al acceso corresponden a Andalucía, Comunidad de Madrid, Extremadura y Comunidad Foral de Navarra, en este caso con un 88,6%. Navarra fue la región con un menor porcentaje de alumnado no matriculado al curso siguiente al de acceso, con apenas un 9,9%.

No obstante, Educación destaca que hay una variable analizada en el informe del Ministerio en la que se percibe en Navarra "una brecha a tener en cuenta". Se trata del porcentaje de alumnado que tituló a los cuatro años tras acceder al Grado Básico en la variable de sexo, ya que Navarra se situó junto a Cantabria como las comunidades con mayor diferencia de titulados entre alumnas y alumnos, con 5 puntos en favor de los estudiantes varones. Por el contrario, en Grado Medio, Navarra fue la comunidad española con mayor porcentaje de alumnas que titularon (85,1%), frente a un 74,1% de hombres. Ya en los ciclos de Grado Superior, las situaciones más equilibradas respecto a titulación se dan en Navarra, País Vasco y Madrid, en todos los casos favorables a las mujeres y, en concreto, en la Comunidad foral con un 6,6% superior en estudiantes mujeres que estudiantes hombres, 84,4% del total de mujeres frente a un 77,8% de titulados varones.