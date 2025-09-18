Navarra celebra 41 años del Ciclo de Música para Órgano con conciertos durante septiembre y octubre

Presentación de la 41ª edición del ciclo Música para Órgano en Navarra - MIGUEL OSES - GOBIERNO DE NAVARRA

El programa visitará las localidades de Bera, Tafalla, Pamplona, Leire, Mañeru y Tudela

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Música para Órgano en Navarra regresa en su 41ª edición, que se celebrará entre septiembre y octubre de 2025, con el objetivo de acercar la música de órgano a todos los rincones de la geografía foral, en esta ocasión bajo el lema 'Descubriendo nuestros pueblos'.

Bera, Tafalla, Pamplona, Leire, Mañeru y Tudela acogerán los conciertos del 26 de septiembre al 31 de octubre. El ciclo ha sido presentado este jueves por el director general de Cultura -Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; la jefa de la Sección de Programas Artísticos y Difusión del Servicio de Acción Cultural de la Dirección General de Cultura, Marisol Martínez; y José Luis Echechipía, responsable de la dirección artística del ciclo Música para Órgano en Navarra, en la sala Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP).

En el marco de la celebración de la 41ª edición del ciclo Música para Órgano en Navarra, Ignacio Apezteguía ha querido destacar la importancia de este evento, destacando que "el ciclo Música para Órgano en Navarra 2025 vuelve a acercar a la ciudadanía la riqueza de nuestro patrimonio musical e histórico".

Ha añadido que "desde los órganos históricos de Tudela y Pamplona hasta los de Santa María de Tafalla y San Nicolás, el programa combina conciertos, visitas guiadas y experiencias musicales que permiten conocer la historia y la belleza sonora de este instrumento único".

"Celebramos así la pasión por la música de órgano, que sigue viva gracias al trabajo de los y las organistas y al interés de la sociedad por mantener y difundir este legado centenario", ha dicho.

Asimismo, el director artístico, José Luis Echechipía, ha resaltado que el 41º aniversario es un momento "especial". "Un año más la música del órgano llega a todos los rincones de muchos pueblos porque creemos que la experiencia de escuchar el órgano merece ser compartida más allá de las grandes ciudades. Proponemos una experiencia en la que la música de órganos que son ejemplares únicos transforman unos espacios para los que han sido creados", ha comentado.

Asimismo, ha querido resaltar que "cada actividad tiene un propósito relacionado estrechamente con el contexto actual de los órganos que las protagonizan".

PROGRAMACIÓN

El ciclo se iniciará en Bera el 26 de septiembre y Juan de la Rubia será el encargado de abrir el programa en la Iglesia de San Esteban a las 19.30 horas.

El ciclo continúa el 27 de septiembre a las 18 horas en la Iglesia de Santa María de Tafalla, donde Ana Belén García ofrecerá un programa estrechamente relacionado con la historia de este órgano.

El 3 de octubre a las 19 horas (castellano) y a las 20 horas (euskera), el ciclo ofrece dos visitas guiadas con música en directo al órgano de la iglesia de Santo Domingo en Pamplona de la mano del organista Iosu Larumbe.

Al día siguiente, el 4 de octubre a las 17.30 horas, el organista navarro Xabier Urtasun se presentará en el Monasterio de Leyre para ofrecer un programa original que pivota sobre obras musicales de autores alemanes y franceses.

El 10 de octubre, a las 19 horas, el "mayor referente del órgano en España", Montserrat Torrent, actuará en la Iglesia de Santo Domingo de Pamplona, en el contexto de una actividad que continúa desarrollando por toda Europa incluso a sus 99 años.

El 11 de octubre a las 19.30 horas, el órgano de la iglesia de San Pedro Apóstol de Mañeru vuelve a participar en el ciclo. Se trata precisamente de un órgano de la mejor época de los hermanos Roqués, construido en el año 1892.

El jueves 16 de octubre a las 19 horas, en la Sala Pío Baroja del Instituto Navarro de Administraciones Públicas, se vivirá un encuentro con Alicia Ancho, Rubén Pérez y José Luis Echechipía para conversar sobre el 40º aniversario de la publicación del libro Órganos de Navarra de Aurelio Sagaseta y Luis Taberna, pionero en la investigación organística en España, y los 5 años desde el inicio de otro trabajo de investigación sobre la materia "desde un punto de vista diferente", a cargo de los protagonistas del coloquio.

La organista japonesa Atsuko Takano será la encargada de protagonizar el evento del 17 de octubre en la Iglesia de San Nicolás de Pamplona a las 18 horas.

Asimismo, el 25 de octubre a las 20 horas en la Catedral de Santa María de Tudela acogerá la actuación de Marisol Mendive, que a través del órgano de la catedral unirá "lo musical y lo arquitectónico". Además, a las 19 horas se ofrecerá también una nueva visita guiada (en castellano) con música en directo al órgano de la Catedral de Santa María de Tudela de la mano del organista Álvaro Landa.

Raúl del Toro y la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, serán los encargados de la clausura del 41º aniversario del ciclo en la Iglesia de El Salvador, en Pamplona.

Entre 2012 y 2013 se instaló en Pamplona un órgano británico del siglo XIX, con tres teclados manuales y uno de pedal. Hasta 2013 se restauraron dos manuales y el pedalero, dejando pendiente el tercer teclado neumático, que ha sido rehabilitado este año.

Con motivo de esta restauración, el concierto de clausura del ciclo Música para Órgano en Navarra 2025 contará con este instrumento acompañado por las voces de la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona.

La entrada a los conciertos es libre hasta completar aforo. Navarra Televisión emitirá un resumen de los conciertos los días 18 y 19 de octubre y 8 y 9 de noviembre. Toda la información sobre el ciclo y su programa detallado se puede consultar en la web de Cultura del Gobierno de Navarra.