Navarra celebra el 2º Campeonato de Cafeterías de Especialidad con once establecimientos participantes

Navarra acoge la segunda edición del Campeonato de Cafeterías de Especialidad de Navarra, "una iniciativa que refuerza la cultura del café de especialidad y pone en valor el trabajo que desarrollan las cafeterías como espacios de calidad, creatividad y experiencia gastronómica". En esta edición participan un total de 11 cafeterías de Pamplona y Ansoáin, que durante el periodo del certamen presentarán bebidas de autor exclusivas, elaboradas con café de especialidad y concebidas específicamente para el campeonato.

Según han informado desde la organización, estas creaciones van más allá de la oferta habitual de cada establecimiento y permiten al público degustar una amplia variedad de sabores, técnicas y propuestas originales.

El campeonato es una iniciativa organizada por Ensoñación, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra y CaixaBank, con el apoyo de la Cooperativa de Hostelería de Navarra, Lacturale, Markibar y Pamplona Actual. El evento está subvencionado por el Gobierno de Navarra, a través de www.visitnavarra.es, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, mediante www.visitpamplonairuna.com.

Uno de los ejes fundamentales del campeonato es la participación del público. Durante dos semanas, del 10 al 24 de enero, la ciudadanía podrá degustar las bebidas de especialidad elaboradas por las cafeterías participantes y formar parte del certamen valorando directamente las propuestas.

Cada establecimiento ofrecerá su bebida de autor, pensada para que el público pueda descubrir y disfrutar del café de especialidad, a un precio comprendido entre 4 y 5 euros. Las personas consumidoras podrán votar por su bebida de especialidad y contribuir a la elección a la 'Mejor Creación Popular'. La votación se realizará a través de una plataforma digital accesible mediante código QR Navilens, disponible en cada cafetería participante. Este sistema vincula cada voto a una consumición real.

Además, todas las personas que prueben y voten participarán en el sorteo de premios, entre los que se incluye un desayuno para dos personas en la cafetería ganadora.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAFETERÍAS Y DIFUSIÓN

Las cafeterías participantes estarán identificadas mediante carteles distintivos, dípticos, y a través de publicaciones específicas en redes sociales. Este sistema facilita que la clientela reconozca los establecimientos participantes y se anime a disfrutar de esta experiencia gastronómica centrada en el café de especialidad. El campeonato cuenta además con una estrategia específica de difusión en redes sociales, con contenidos audiovisuales.

Toda la información relativa al campeonato se recoge en la web de la asociación, donde se puede consultar la relación de cafeterías participantes, direcciones, horarios de degustación, descripciones de las bebidas y sus alérgenos. Parte de estos contenidos se ofrecerán también en formato audio. Los carteles y dípticos identificativos incorporan códigos QR Navilens, que permiten acceder a información detallada en un formato accesible para las personas con discapacidad visual.

Además de la participación ciudadana, el Campeonato de Cafeterías de Especialidad de Navarra incluye el 31 de enero una evaluación técnica a cargo de un jurado profesional que realizará una cata a ciegas para valorar las propuestas y elegir a la mejor Cafetería de Especialidad de Navarra. Asimismo, las pruebas contarán con la figura de árbitro que evaluará los aspectos técnicos del servicio, como los tiempos de elaboración, la correcta limpieza y organización del puesto de trabajo, la coordinación del equipo y el cumplimiento de los procedimientos durante todo el proceso.