Navarra, la Comunidad con la mayor ratio de enfermeras por cada mil habitantes

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Navarra es la Comunidad con mayor proporción de enfermeras por cada mil habitantes, según el último Informe de Ratios del Consejo General de Enfermería correspondiente a 2025. Además, atendiendo a la clasificación por provincias, Navarra es la segunda, por detrás de Cáceres.

El Colegio de Enfermeras de Navarra (Coenav) ha señalado en una nota que el dato es "positivo", pero ha advertido de que estas cifras "no consideran factores propios de la Comunidad foral como el elevado envejecimiento o la dispersión geográfica de la población".

Con 8,97 enfermeras por cada 1.000 habitantes, Navarra lidera el ranking de Comunidades Autónomas, seguida de País Vasco, que tiene 8,21, frente a la media española de 6,45. Ambas comunidades superan también la media de la Unión Europea, que se situó en 8,12 el año pasado, lo que supone un descenso respecto a 2024, cuando fue de 8,19.

Por provincias, Cáceres está en cabeza (9,22) y detrás de Navarra se sitúan Álava (8,77), Soria (8,69), Salamanca (8,62), Albacete (8,32), Teruel (8,29) y Bizkaia (8,28). Las ocho están por encima de la media europea.

La presidenta del Coenav, Mª Pilar Sola, ha reconocido que Navarra está "en una buena situación en el conjunto del país en cuanto a proporción de enfermeras", pero ha afirmado que también que "es una de las comunidades con mayor envejecimiento poblacional, lo que implica una mayor prevalencia de pacientes crónicos y pluripatológicos, que conlleva una alta complejidad de cuidados". "Este factor resulta clave y debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar las ratios", ha apuntado.

El Coenav ha recordado que Mª Pilar Sola señaló en una sesión de trabajo celebrada el pasado junio en la Comisión de Salud del Parlamento foral que Navarra se encuentra en un "punto crítico" de envejecimiento con el 20,7% de la población por encima de los 65 años.

También destacó que el perfil de los pacientes del sistema sanitario es ahora más "complejo". "Cerca de 69.000 personas presentan tres o más enfermedades crónicas -un 42% más que hace una década- y tres de cada cuatro tienen más de 65 años", explicó.

Además, ha apuntado la presidenta del Coenav, a la hora de valorar la ratio de enfermeras, debe tenerse en cuenta junto al envejecimiento y a la complejidad creciente de los cuidados, que en Navarra "contamos con una población con elevada dispersión geográfica, lo que condiciona la organización de recursos y necesidades asistenciales".

El Coenav ha añadido que, a pesar de la buena ratio de enfermeras en Navarra en comparación con otras Comunidades Autónomas, "continúa habiendo problemas para cubrir puestos de trabajo en residencias de mayores, centros hospitalarios privados y, en determinados periodos, también en centros públicos". De hecho, en la web del COENAV se publicaron el año pasado más de 200 ofertas de empleo, algunas de manera reiterada.