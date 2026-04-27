Navarra contará con un Laboratorio de Innovación para la Racionalización de las Ausencias al Trabajo

PAMPLONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha impulsado la creación del Laboratorio de Innovación para la Racionalización de las Ausencias al Trabajo de Navarra (LIRA), una iniciativa orientada a abordar de forma innovadora la gestión de las ausencias al trabajo. Su finalidad es avanzar hacia un modelo propio de gestión en Navarra, basado en la colaboración institucional, el conocimiento aplicado y la corresponsabilidad entre los distintos agentes implicados.

Este laboratorio se enmarca en las políticas de innovación laboral y cultura del trabajo impulsadas dentro del Plan de Empleo de Navarra 2025-2028 y busca consolidar un espacio de cooperación entre administraciones e instituciones públicas, empresas, y otros agentes sociales, según ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

En este sentido, el Gobierno de Navarra ha detectado que en la Comunidad foral hay una mayor incidencia de ausencias laborales respecto a otras comunidades, pero tienen una duración media inferior a las registradas en el resto del país, por lo que la combinación de mayor incidencia pero menor duración sugiere que el reto no es sólo sanitario, sino también institucional y organizativo.

Las líneas de trabajo del laboratorio se estructuran en torno a todo el ciclo de las ausencias laborales, estructurado en tres fases: declaración y activación inicial de las ausencias (cómo se declaran y se diagnostican las bajas), seguimiento y gestión durante su desarrollo (cómo se administran y se siguen los procesos de incapacidad temporal), y reincorporación a la actividad laboral (cómo se produce la vuelta al trabajo tras una baja).

Este enfoque permite abordar el fenómeno de las ausencias desde una perspectiva integral, analizando no solo su origen, sino también los incentivos, dinámicas organizativas y mecanismos institucionales que operan en cada etapa. De este modo, el laboratorio centra su actuación en los puntos críticos donde se toman decisiones relevantes -la declaración, el acompañamiento y la vuelta al trabajo-, con el objetivo de racionalizar el sistema en su conjunto y mejorar tanto su eficiencia como su impacto sobre las personas y las organizaciones.

El LIRA adopta una estructura operativa matricial con el fin de integrar de manera sistemática sus líneas estratégicas de actuación con metodologías transversales de generación de conocimiento y diseño de soluciones. Esta configuración permite evitar compartimentos estancos y garantiza que cada ámbito de intervención incorpore, de forma simultánea, evidencia comparada internacional y procesos de innovación aplicada, según ha destacado el Ejecutivo.

La estructura matricial facilita la creación de espacios de trabajo específicos -hubs- en los que convergen expertos, responsables institucionales y agentes implicados para analizar, contrastar y elaborar propuestas concretas. Este modelo combina rigor analítico y creatividad disruptiva, favoreciendo un proceso continuo de generación, evaluación y mejora de iniciativas en materia de ausencias al trabajo.

INVERSIÓN DE 60.000 EUROS ANUALES

El laboratorio se recoge en un convenio entre la Dirección General de Economía Social y Trabajo y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en el marco del Plan de Empleo 2025-2028 con una financiación de 60.000 euros anuales que será firmado próximamente. Este convenio incluye tres áreas de trabajo: la colaboración en prácticas de innovación sobre ausencias de trabajo; la creación de metodología y aplicación de herramientas para la mejora de las relaciones laborales y flexibilización y/o reducción de la jornada; y un programa de formación y cultura laboral para el alumnado universitario.

El proyecto fue presentado hace unas semanas ante agentes sociales, organismos y entidades cuya actividad puede tener relación con la iniciativa. En la reunión inicial se procedió a la presentación del laboratorio y a la explicación de la metodología, los objetivos y el equipo académico que liderará el desarrollo de los trabajos. La primera reunión de trabajo tuvo lugar el 17 de abril y próximamente se celebrará la segunda.

Las entidades u organismos participantes del proyecto por el momento son CEN, UGT, CCOO, UPNA, Mutua Navarra, ISPLN, Dirección General de Salud, Dirección General de Economía Social y Trabajo, Dirección General de Universidades, Dirección General de Fomento Empresarial, Instituto Navarro de la Juventud, INAI, Dirección Territorial Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra, y Dirección Provincial de Navarra del Instituto Nacional de Seguridad Social, así como algunas organizaciones sectoriales.

Se concibe como un espacio de colaboración público-privada de innovación y experimentación en el que administraciones públicas, empresas, organizaciones sindicales, ámbito sanitario, universidad y expertos puedan analizar conjuntamente este fenómeno desde una perspectiva integral. "Las ausencias al trabajo responden a factores diversos -organizativos, sanitarios, jurídicos y sociales-, por lo que requieren soluciones avanzadas que integren múltiples perspectivas y que permitan gestionarlas de forma más eficiente, humana y sostenible", ha resaltado el Gobierno de Navarra.

El objetivo es diseñar, contrastar y testar soluciones innovadoras que permitan racionalizar la gestión de las ausencias, desde una definición compartida, mejorando al mismo tiempo el bienestar de las personas trabajadoras, la sostenibilidad de las organizaciones y la eficiencia del sistema público. Para ello, el laboratorio combinará metodologías de cocreación e innovación social como el Design Thinking, con procesos de benchmarking internacional y transferencia adaptativa, que permitan identificar buenas prácticas desarrolladas en otros países y adaptarlas al contexto navarro.

El proyecto nace con una vocación propositiva y transformadora, y aspira a convertirse en un espacio de referencia para la innovación en políticas laborales, promoviendo una cultura de corresponsabilidad entre empresas, personal trabajador y administraciones; y contribuyendo al desarrollo de soluciones equilibradas y sostenibles para la gestión de las ausencias al trabajo en Navarra.

El laboratorio aspira a generar propuestas técnicamente sólidas, socialmente viables y progresivamente asumibles por el tejido productivo y la administración pública. Su impacto esperado no se limita a la elaboración de iniciativas concretas, sino que pretende contribuir a una evolución cultural en la manera de comprender y gestionar las ausencias, promoviendo principios de corresponsabilidad, racionalidad y sostenibilidad que puedan consolidarse en el medio y largo plazo.