Navarra contará con seis helicópteros y reforzará con 180 efectivos de bomberos la campaña forestal de verano

La consejera Jurío presenta la campaña estival de prevención y extinción de incendios forestales 2026. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra contará este año con seis helicópteros y reforzará con 180 efectivos de bomberos la campaña estival de prevención y extinción de incendios forestales, que se inició el pasado 1 de mayo y finalizará el 12 de octubre. Así lo ha explicado a los medios de comunicación la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, Inma Jurío, durante la presentación, que ha tenido lugar en la base aérea de Miluce.

De esta manera, para el periodo estival Navarra contará con seis helicópteros, cuatro aportados por el Ejecutivo foral y dos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y todos ellos en la base de Miluce.

El Gobierno de Navarra cuenta con una aeronave más respecto al año pasado, debido a que recientemente se adjudicó la licitación del nuevo contrato de helicópteros a la empresa Sky. Con este nuevo contrato, la Comunidad foral contará todo el año con dos helicópteros, uno medicalizado y otro de rescate y de transporte de personal, que también pueden ser utilizados para la coordinación de incendios, el primero, y la extinción del fuego, el segundo. Por su parte, las otras dos aeronaves estarán disponibles 9 y 6 meses, respectivamente, para la extinción de incendios y transporte de personal.

Asimismo, el MITECO pone a disposición de Navarra dos helicópteros bombarderos tipo Lima para incendios forestales, desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre.

"MEJORA CONTINUA" DEL DISPOSITIVO DE LA CAMPAÑA ESTIVAL

La consejera Jurío ha valorado positivamente el "completo dispositivo" que el Ejecutivo foral ha organizado para la presente campaña, que cuenta con "un cuarto helicóptero y el refuerzo de 21 efectivos de bomberos más que en 2025". "Desde el departamento trabajamos para mejorar y reforzar de forma continua el dispositivo, destinado a reducir la vulnerabilidad del medio natural y de la población en caso de incendio forestal", ha señalado la consejera.

De igual manera, Jurío ha destacado la importancia de la labor de prevención de la ciudadanía. "Debemos actuar con responsabilidad, especialmente cuando el índice de riesgo de incendios es elevado, extremando las precauciones y siguiendo las indicaciones de las autoridades. Así, entre todas y todos, minimizaremos los riesgos y afrontaremos esta época con mayores garantías", ha explicado.

Además de la consejera, han estado presentes la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el director general de Interior, Salvador Díez; el director del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil, José Joaquín Pascual; el director del Servicio de Bomberos, Iñaki Elías; el jefe de la sección de Planificación y Coordinación de Emergencias y Sistemas de Comunicaciones, Juan Manuel Lobo, y Néstor Gracia, responsable de la base y piloto de la empresa Sky, adjudicataria del nuevo contrato de helicópteros.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra ha destacado la necesaria colaboración y coordinación entre administraciones porque, como ha señalado, "el fuego es una amenaza real para todos los territorios que no entiende ni de competencias ni de ideologías". "Invertir en prevención es invertir en salvar vidas y en salvar nuestros espacios naturales", ha añadido Alicia Echeverría.

Ha indicado, además, que el Gobierno de España ha reforzado los recursos estatales para la lucha contra los incendios en la campaña de este año y los pone a disposición de las comunidades autónomas. Ha apelado a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía para minimizar el riesgo de incendios.

87 CONDUCTORES Y 93 PEONES REFORZARÁN LA CAMPAÑA ESTIVAL

Para la campaña de verano de este año, el Servicio Navarro de Bomberos se ha reforzado con 180 efectivos, 21 más que el año pasado, de los cuales 87 son conductores auxiliares y otros 93, peones auxiliares, que prestarán servicio en los parques de Tudela, Tafalla, Lodosa, Peralta, Cordovilla, Estella-Lizarra, Sangüesa y la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF).

El dispositivo diario rondará los 100 efectivos, entre bomberos, cabos, suboficiales y las brigadas forestales. De igual forma, la campaña contará con 21 autobombas forestales y 7 camiones nodriza para el abastecimiento de agua, además de los 6 helicópteros.

REFUERZO EN LOS PARQUES DE BOMBEROS

Para las tareas de extinción forestal se cuenta con una plantilla de bomberos y mandos de bomberos distribuida en 12 parques, teniendo durante todo el año y 24 horas al día, al menos una brigada forestal por parque. Durante las épocas de mayor riesgo y para poder hacer frente al previsible aumento de incidencias, el Servicio de Bomberos de Navarra contrata personal para el refuerzo de la plantilla ordinaria para la prevención y extinción de incendios forestales.

Los refuerzos en los parques de bomberos en la campaña estival se producen en dos fases. En la primera, que tiene lugar en mayo, se refuerzan los parques de Tafalla, Lodosa, Peralta y Tudela. En junio, con dos tandas, se produce la segunda fase de incorporaciones, que llega, además de a los parques anteriores, a los de Estella-Lizarra, Cordovilla, Sangüesa y la base de Miluce.

Además, se cuenta con siete parques de bomberos voluntarios, los cuales también tienen formación y equipamiento para la realización de tareas de extinción forestal.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO

El personal de refuerzo contratado para la campaña forestal debe tener la capacitación correspondiente impartida por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN) para los puestos de peón auxiliar de bombero y de conductor auxiliar de bombero.

Entre sus funciones están participar en la extinción de todos los incendios de vegetación que se originen en Navarra integrados en el operativo de intervención; detectar mediante la vigilancia diaria desde puestos móviles y dar aviso inmediato de alarma del inicio de incendios de vegetación; mantener a punto el material, el equipo, los vehículos y las instalaciones asignadas y adoptar y velar por las medidas de seguridad necesarias para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo.

Igualmente deben realizar labores relacionadas con la prevención de incendios forestales, tales como aperturas de líneas de control o acondicionamiento de infraestructuras de apoyo a la extinción, ha indicado el Ejecutivo.