Navarra contará con un tercer helicóptero y más personal destinado a la campaña forestal de invierno y primavera

Archivo - Helicóptero de bomberos. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos de Navarra ha reforzado los recursos destinados a la campaña de prevención y extinción de incendios forestales de invierno y primavera con la contratación de 54 personas en los parques de Burguete, Cordovilla, Lodosa, Oronoz, Peralta, Tafalla y Tudela, 12 más que en 2025, y se añade también un tercer helicóptero, que se suma a los dos que realizaban habitualmente estas labores.

El operativo de refuerzo está integrado por 34 conductores y 20 peones que se incorporaron para los trabajos el pasado 2 de enero y continuarán hasta el 31 de mayo, cuando finalice la campaña.

Estos efectivos están realizando sus funciones en los parques de Burguete, Cordovilla y Oronoz desde el 2 de enero hasta el 30 de abril, y el 1 de mayo se trasladarán a los de Lodosa, Peralta, Tafalla y Tudela, donde continuarán hasta el 31 de mayo, informa en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Esta época está tradicionalmente asociada a las quemas para la mejora de pastos en las zonas cantábrica y pirenaica, habiendo, por tanto, mayor riesgo de incendios forestales.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO

Durante los 150 días que se prolonga la campaña forestal de invierno y primavera, el personal de refuerzo contratado participará en la extinción de todos los incendios de vegetación (forestales y agrícolas) que se originen en Navarra y colaborará en los de las comunidades autónomas limítrofes en caso de que sea necesario, así como en otro tipo de intervenciones dentro de su ámbito.

Entre sus funciones también está la de detectar el inicio de incendios de vegetación mediante la vigilancia diaria y dar apoyo tanto a los equipos de prevención integral de incendios forestales (EPRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como a los bomberos en las labores preventivas encaminadas a la realización de quemas prescritas.

Asimismo, deberán mantener a punto el material, equipo, vehículos e instalaciones asignados y llevar a cabo labores relacionadas con la prevención de incendios forestales, tales como aperturas de líneas de control o acondicionamiento de infraestructuras de apoyo a la extinción.

El primer día de la campaña todo el personal de refuerzo contratado recibió una jornada formativa centrada en las medidas de seguridad en el ámbito de la prevención y extinción de incendios forestales y participó en el plan de acogida, a través del que se les informó de las novedades de la campaña y se les distribuyeron los equipos de protección individual (EPI) de trabajo.

CAMPAÑAS DE REFUERZO DEL SERVICIO DE BOMBEROS

En la Comunidad Foral de Navarra la competencia de la extinción de los incendios forestales, incluyendo cualquier incendio de vegetación, recae en el Servicio de Bomberos de Navarra. De esta forma, todos los bomberos del servicio tienen la categoría de bomberos forestales, ya que es una de las competencias profesionales del puesto de trabajo y poseen la formación y experiencia para su desarrollo.

Para las tareas de extinción forestal la plantilla de bomberos y mandos de bomberos se encuentra distribuida en 12 parques ubicados en diferentes puntos de Navarra. Durante todo el año y las 24 horas del día se cuenta, al menos, con una brigada forestal por parque.

Durante las épocas de mayor riesgo y al objeto de poder hacer frente al previsible aumento de incidencias, el Servicio de Bomberos de Navarra contrata personal para el refuerzo de la plantilla ordinaria destinada a la prevención y extinción de incendios forestales.

QUEMAS PRESCRITAS PARA LA MEJORA DE PASTIZALES

Dada la alta demanda de quemas prescritas por parte de los ganaderos de las zonas atlánticas y pirenaica, el Servicio de Bomberos de Navarra contrata a personal de refuerzo para la campaña forestal de invierno y trabaja en colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y el MITECO, que cede dos equipos EPRIF, para la gestión y realización de estas quemas. Estos dos equipos están constituidos por cuatro personas cada uno y se destina uno a la demarcación de la zona Atlántica, en Baztan, y el otro a la demarcación de la zona pirenaica, en Aribe.

La unidad de trabajo en las quemas prescritas estará formada por un equipo EPRIF del MITECO, una autobomba forestal, un vehículo de transporte de personal de tipo 4x4, un cabo/bombero y 3-4 peones/conductores auxiliares de bombero.

Estas labores de prevención en quemas prescritas están reguladas por la Orden Foral 222/2016 y sus posteriores actualizaciones, que regula el uso del fuego en el medio rural y forestal durante todo el año. De acuerdo con la normativa y tal como se recoge en las autorizaciones de quema de mejora de pastos, el ganadero o promotor que vaya a iniciar una quema prescrita debe llamar al teléfono del responsable de Guarderío de Medio Ambiente de la demarcación correspondiente para informar de la parcela en la que se va a llevar a cabo la quema y facilitar un número de teléfono de contacto.

Este procedimiento permite que haya un control por parte de los guardas de las quemas que va a haber durante cada día y que, en caso de que el 112 reciba cualquier aviso de incendio forestal y se sospeche que pueda tratarse de una quema prescrita, se pueda llamar al responsable de Guarderío de Medio Ambiente para cotejar la información.

Las quemas prescritas autorizadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente quedan supeditadas al Índice de Riesgo por Incendio Forestal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En caso de que ese índice sea de nivel muy alto o extremo, las autorizaciones de quemas excepcionales en terrenos agrícolas y forestales quedarán suspendidas temporalmente.

La Dirección General de Medio Ambiente tiene en funcionamiento un punto de atención telefónica especializada, denominado Central de Medio Ambiente (CMA) y con número 646 594 948, que atiende llamadas los 365 días del año, de 08.00 a 22.00 horas. También se puede contactar con este servicio por WhatsApp y en el correo electrónico centralmedioambiente@navarra.es.