Navarra se convierte en Miembro Afiliado de la Organización Mundial del Turismo

La directora general de Turismo, Ana Rivas, con el director de miembros afiliados, Ion Vilcu. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra formalizó su adhesión a la Organización Mundial del Turismo el pasado mes de junio, durante la celebración del 126º Consejo Ejecutivo de ONU, celebrado en Toledo, en el que tomó parte la directora general de Turismo, Ana Rivas.

Según ha informado el Ejecutivo, la participación de Turismo de Navarra en este foro internacional abre "la puerta a diferentes oportunidades de participación en proyectos internacionales, intercambios profesionales para entidades y empresas, datos, y ponencias en congresos diversos que ayudarán a posicionar Navarra como destino de turismo sostenible de referencia".

UN Tourism es el organismo de referencia en Naciones Unidas. Sus funciones principales son promover el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, además de servir como foro global de política turística y fuente de conocimiento sobre el sector (estadísticas, buenas prácticas, cooperación técnica). Tiene su sede en Madrid y agrupa a 160 estados miembros, más territorios asociados y miles de miembros afiliados del sector privado, instituciones educativas y organizaciones turísticas.

La reunión de ONU Turismo, ha explicado el Ejecutivo foral, convirtió durante esos días a España en el epicentro del debate turístico mundial, "profundizando en el fortalecimiento y el papel de este organismo centrado en el desarrollo de un turismo más sostenible, innovador e inclusivo". Además, durante estas jornadas se trataron cuestiones de relevancia para España, como las consecuencias de la situación geopolítica en el turismo, la gobernanza de la actividad turística, la sostenibilidad, la digitalización o el uso de la inteligencia artificial.

PRÓXIMA CITA EN MÉXICO

Además, el próximo septiembre, Navarra ha sido invitada a exponer su experiencia y proyectos en relación al turismo deportivo desarrollado en la naturaleza, en la cuarta edición del World Sports Tourism Congress. Foro que se desarrolla del 7 al 9 de septiembre en México y que reúne a responsables políticos, gestores de destinos, organizadores de grandes eventos deportivos y empresas internacionales vinculadas al turismo y al deporte.