Navarra cubre las 149 plazas MIR antes de finalizar el periodo ordinario de adjudicación

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El proceso ordinario de adjudicación de plazas MIR (Médico Interno Residente) 2026 afronta este miércoles su última jornada y Navarra ya ha adjudicado la totalidad de las plazas. El 5 de junio se celebrará el acto de bienvenida y tomarán posesión de sus plazas e iniciarán la formación sanitaria especializada en Navarra.

Este año el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ofertó 108 plazas de medicina: 67 en el HUN, 24 en la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria del Área de Pamplona y Estella, ocho en la Unidad Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria del Área de Tudela, cuatro en la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Mental, tres en la Unidad Multidisciplinar de Salud Laboral, y dos en la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública. Además, la Clínica Universidad de Navarra ofertó 41 plazas, que también se han cubierto.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ya cubrió las plazas ofertadas de enfermería (26), de psicología (cuatro), de farmacia (cuatro), biología (una) y física (una).

Como novedad este año, en Navarra se han ofertado, y adjudicado, dos plazas de enfermería en la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Laboral, y una de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias en el HUN, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Otra de las novedades de este año ha sido también la convocatoria de una segunda adjudicación de plazas mediante un procedimiento extraordinario destinado a cubrir las vacantes existentes una vez que finalice el proceso ordinario.

COMUNIDAD CON MÁS PLAZAS POR HABITANTE

Desde el Departamento de Salud se ha señalado que "el hecho de que Navarra sea una opción para los profesionales que empiezan su periodo de residencia es una gran noticia para todos. Tenemos un sistema sólido, con grandes profesionales que van a acompañar y guiar a los residentes durante unos años y gran experiencia docente en todos los ámbitos".

Navarra es la comunidad "con más plazas de formación sanitaria especializada por habitante del estado", destacan. "Formar a residentes es formar a los adjuntos del futuro y, además de estar con ellos durante los años de residencia, nuestro deseo es que luego puedan quedarse aquí para desarrollar su carrera profesional para lo que también trabajamos, ofertando todos los contratos de larga duración posible, agilizando OPE, fomentando contratos mixtos o de área en algunas especialidades, conociendo casi personalmente qué quieren o hacia dónde quieren ir", ha comentado el consejero de Salud, Fernando Domínguez.

"Hacer la residencia aquí a nivel profesional es poder aprovechar la experiencia de estar junto a grandes profesionales y referentes en muchas áreas, con un ecosistema sanitario en el que conviven lo asistencial, la investigación y la docencia, todo físicamente en el mismo recinto (universidad, tanto UPNA como UN; Idisna, Navarrabiomed y el propio hospital), una red de Primaria urbana/rural y semirrural y a nivel personal vivirlo en una de las comunidades con mayor calidad de vida del estado", ha resaltado.