Navarra despliega una programación de actividades, espacios y transporte en los puntos de observación del eclipse

Red oficial de puntos de observación del eclipse. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los puntos de observación oficiales del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto ofrecerán distintos servicios complementarios durante la jornada, que contribuirán a que las personas asistentes puedan vivir una experiencia completa del fenómeno en un entorno preparado específicamente para garantizar las mejores condiciones de seguridad, comodidad y visibilidad, según ha informado el Gobierno foral.

Los 20 puntos de observación oficiales, que suman más de 42.000 plazas de aforo y permiten contemplar el eclipse total durante entre 45 y 86 segundos, contarán con una serie de servicios comunes en toda la red. Entre ellos se incluyen el acceso en transporte público -disponible durante el proceso de compra de la compra de la entrada-, zonas de aparcamiento gratuitas, puntos de información, aseos, oferta de restauración, agua potable, espacios de sombra, personal de apoyo y servicio médico o ambulancia.

Asimismo, se han establecido medidas específicas de seguridad, como aforos controlados, puntos de encuentro y espacios a cubierto. A ello se suma una programación cultural y divulgativa que complementará la observación del eclipse, con actividades como charlas y divulgación científica, observación de las perseidas, talleres artísticos, propuestas familiares e infantiles, espectáculos de circo y calle, conciertos, organizada por los distintos consistorios. Además, al validar la entrada, todas las personas asistentes recibirán gafas homologadas conforme a la normativa ISO 12312-2 para la observación segura del eclipse.

Junto a estos servicios comunes, algunos puntos de observación ofrecerán equipamientos adicionales para facilitar la estancia de las personas visitantes. En concreto, 11 dispondrán de áreas para autocaravanas (Castejón, Lerín, Lodosa, Sendaviva, Mendavia, Larraga, Cascante, Tudela, Viana, Tafalla y Buñuel), mientras que otros 6 contarán con zonas para caravanas y espacios de acampada (Arguedas, Corella, Fitero, Peralta, Ribaforada y Marcilla). Además, 12 municipios han habilitado zonas infantiles (Arguedas, Castejón, Ribaforada, Sendaviva, Mendavia, Larraga, Cascante, Tudela, Cárcar, Viana, Tafalla y Buñuel) y cinco de ellos pondrán también a disposición de las personas asistentes sus piscinas municipales: Castejón, Lerín, Mendavia, Larraga y Cascante. Por su parte, Arguedas, Castejón, Sendaviva, Mendavia, Larraga y Cascante han garantizado una experiencia plenamente accesible.

ENTRADAS YA A LA VENTA

Las entradas para disfrutar del eclipse desde los distintos puntos de observación -con un precio de 5 euros más gastos de gestión- dan acceso a "una experiencia organizada en espacios acondicionados, con servicios, actividades y medidas que permiten disfrutar del eclipse con garantías de seguridad, comodidad y visibilidad, en un fenómeno de duración muy limitada".

En resumen, ha indicado el Gobierno, la red oficial permite concentrar servicios, gestionar aforos y certificar condiciones de visibilidad que no pueden garantizarse de forma espontánea en otros espacios abiertos, "ofreciendo una oportunidad única para vivir el eclipse en un entorno diseñado específicamente para ello, combinando ciencia, cultura y seguridad".

No obstante, el Gobierno de Navarra es consciente que este fenómeno natural puede observarse desde otros muchos puntos de la geografía foral, y por ello ha puesto en marcha una campaña informativa en cuya segunda fase está dirigida al conjunto de la ciudadanía. En ella se incluyen recomendaciones de seguridad, movilidad y protección del entorno, divulgando consejos de autoprotección, salud ocular, protección civil y tráfico, así como de sensibilización medioambiental.

Esta comunicación estará centrada en evitar riesgos y daños personales durante una jornada con una previsión de muchos desplazamientos y la llegada de muchas personas desde fuera de la Comunidad foral, apelando también a la responsabilidad colectiva para preservar el entorno natural y minimizar el impacto ambiental asociado a un evento de estas características.

Las entradas para la red de puntos de observación están disponibles desde el 1 de junio a través de las webs en castellano y euskera eklipsenavarra.es y eklipsenafarroa.eus, y tienen un coste de 5 euros (más gastos de gestión) e incluyen gafas homologadas para la observación segura del eclipse. También se pueden adquirir presencialmente en los puntos de venta que la sociedad pública NICDO tiene en Baluarte (Pamplona) y La Morea (Galar).

El Proyecto Eklipse, impulsado por el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, con el apoyo de la sociedad pública NICDO y su centro Planetario, ha sido posible también gracias a la participación de la Fundación La Caixa y se enmarca en la iniciativa estatal 'Trío de Eclipses España', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.