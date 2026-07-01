Navarra destina más de 4 millones de euros en ayudas para la gestión del patrimonio forestal

Vista del valle de Roncal y Salazar. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Gobierno de Navarra ha convocado la campaña 2026-2027 de ayudas a trabajos forestales promovidos por entidades locales y agentes privados en montes públicos y privados, respectivamente. En esta ocasión las ayudas se incrementan hasta sumar más de 4 millones de euros, 970.000 más que en la campaña anterior.

Estas subvenciones se destinan desde a repoblaciones, hasta a labores silvícolas y mejora de infraestructuras, a la promoción de la planificación forestal, a la asistencia técnica en la redacción de proyectos, y a memorias y dirección técnica de las actuaciones. En los últimos cinco años Navarra ha concedido para estas tareas 14 millones de euros.

La Comunidad foral tiene alrededor de un 57% de territorio forestal, "un porcentaje importante que se ha ido consolidando, e incluso creciendo, a lo largo del tiempo". "La gestión forestal es necesaria para lograr montes resilientes y adaptados al cambio climático, generar actividad en las zonas rurales, reducir el riesgo de incendios forestales y los efectos de otras catástrofes naturales", destacan desde el Ejecutivo navarro.

Este año el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha previsto en total la inversión de 5,3 millones de euros en prevención de incendios. La superficie quemada en Navarra entre 1987 y 2023, según la Oficina de Cambio Climático de Navarra, ha sido 49.317 hectáreas, más de 17.000 de ellas en el año 2022. Este indicador es uno de los 100 que monitoriza el proyecto LIFE-IP-NAdapta-CC dentro de los efectos principales del cambio climático.

El Gobierno de Navarra ha destacado que los bosques "ofrecen otros servicios ecosistémicos como la mejora de la calidad del aire y del agua. Disminuyen, asimismo, la dependencia energética; contribuyen a la mitigación el cambio climático; son sumideros de CO2 y reguladores del ciclo hidrológico, además de controlar la erosión y los procesos de desertificación". Desde el planteamiento de la Dirección General de Medio Ambiente "es necesario invertir en la mejora de las masas forestales en todas las etapas de su desarrollo para lograr todos estos efectos beneficiosos y bosques maduros equilibrados, sostenibles y adaptados".

Estas ayudas a trabajos forestales se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria y las personas o entidades que quieran presentar su solicitud a la convocatoria pueden hacerlo hasta el 8 de agosto a través de trámite digital recogido en navarra.es.

8 DE CADA 10 BENEFICIARIOS, ENTIDADES LOCALES

Con los datos del Observatorio Forestal de Navarra, el 80% de los bosques de la Comunidad foral se encuentran ubicados en zonas de montaña y, del total de terreno forestal de Navarra, casi el 60% es de propiedad comunal. Por ello, del importe total de la convocatoria, 3,4 millones van dirigidos a ayudar a entidades locales a su manejo y el resto, 640.000 euros, se destinan a apoyar a agentes privados, es decir: titulares y gestores de montes, y sus agrupaciones.

Las ayudas inciden en diferentes objetivos. Por un lado, van dirigidas a "conservar y mejorar" el medio natural y las condiciones ecológicas de los bosques, y a promover la ampliación de la superficie forestal arbolada de Navarra, preferentemente apoyando la creación de formaciones vegetales que puedan autorregenerarse y evolucionar hacia bosques originarios. También son "un elemento de fomento de la colaboración entre Medio Ambiente y los gestores de los montes para la defensa y protección de los terrenos forestales". Asimismo, las ayudas buscan "regular y posibilitar el aprovechamiento ordenado de los montes como fuente de materia prima renovable, haciéndolo compatible ese uso con la protección del medio natural y con la generación de rentas donde estén enclavados".

La Dirección General de Medio Ambiente es quien tiene encomendado el control de las competencias de la Comunidad foral en esta materia. Desde la aprobación del Plan Forestal de Navarra en 1998 estas ayudas se han mantenido de forma continua, salvo en los años 2013 y 2014, en que se suspendieron por la crisis económica. En las últimas cinco campañas Medio Ambiente ha concedido 14 millones de euros en 664 expedientes, el 80,4% de ellos tenían como beneficiarias a entidades locales.

Desde el Ejecutivo foral han subrayado que la inversión en trabajos forestales "es generadora de empleo y su creación, según los estudios del observatorio, tiene una tasa de retorno económico mayor que en otros sectores ya que este tipo de tareas requieren mucha mano de obra".

UN 24% MÁS DE INVERSIÓN EN 2026

Cada año las solicitudes para esta campaña superaban el presupuesto disponible para la convocatoria, por lo que Medio Ambiente ha decidido incrementar en un 24% la partida para 2026 -2027. El importe inicial consignado no siempre coincide con su empleo final ya que la ejecución de las inversiones forestales está condicionada en cada campaña por múltiples factores, entre ellos la climatología, las dificultades de relevo generacional o la falta de empresas que agravan la situación del sector.

La pasada campaña se ejecutaron el 88,9% de los fondos concedidos a 88 entidades locales y 19 particulares, hasta sumar la cifra de 2,47 millones de euros.

Las actuaciones que se financian son repoblaciones forestales, incluyendo reposición de marras; la preparación del terreno, cierres y mantenimientos, los trabajos silvícolas de clareos y podas y los desbroces tanto para favorecer la regeneración natural, como para el uso ganadero, la mejora de hábitats y la adaptación al cambio climático. Se impulsan también las actuaciones de fomento de la biodiversidad, la recuperación de castañares, así como la construcción y mantenimiento de vías forestales y de pequeñas infraestructuras de uso recreativo.

Las entidades colaboradoras (gabinetes técnicos) desempeñan una importante labor de dinamización de estas ayudas, en el asesoramiento a los propietarios, tramitación de los expedientes y ejecución de las actuaciones (documentación técnica de las ayudas, de planes de gestión y dirección técnica de las obras), garantizando que se adecuan a lo concedido y se cumplen los condicionantes de las correspondientes autorizaciones ambientales.