Navarra explora en Shenzhen nuevas aplicaciones de la IA, robótica y biotecnología avanzada

El vicepresidente Remírez, con la delegación navarra que visita estos días empresas chinas especializadas en robótica avanzada, IA y biología sintética - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha iniciado este lunes en Shenzhen (China) una agenda de trabajo orientada a establecer conexiones entre las capacidades tecnológicas y científicas de Navarra con algunos ecosistemas internacionales de innovación en materias como la Inteligencia Artificial (IA), la robótica avanzada y las nuevas tecnologías alrededor de la biología sintética.

Estos encuentros tienen el objetivo de "identificar oportunidades de colaboración que permitan avanzar en la aplicación real de estas tecnologías en ámbitos estratégicos para la Comunidad foral", como la industria avanzada, la salud, la formación, los servicios públicos o la atención a las personas, "reforzando así el posicionamiento de Navarra como territorio innovador y conectado internacionalmente".

"La velocidad a la que avanzan las tecnologías como la IA, la robótica o la biotecnología nos obliga a anticiparnos. Navarra cuenta con una potente industria, centros de investigación, talento e infraestructuras tecnológicas que nos están permitiendo participar de manera activa en toda esta transformación. Sin embargo, en un mundo cada vez más conectado resulta esencial cooperar con los principales polos internacionales de conocimiento", ha destacado Remírez.

Asimismo, ha señalado que "la capacidad de innovación no depende únicamente de su tamaño, sino de la especialización, del talento y la capacidad de establecer sinergias" entre la Comunidad foral y el país asiático.

"Venimos también a compartir las capacidades de Navarra y a construir conexiones que nos permitan explorar soluciones con impacto real para nuestra economía, que mejoren nuestros servicios públicos y, en definitiva, impulsen la calidad de vida de la ciudadanía", ha añadido.

Por último, ha incidido en que "el objetivo de Navarra no es ser solo receptora de nuevas tecnologías, sino mostrarse como un territorio en el que puedan probarse, validarse y aplicarse soluciones innovadoras en colaboración con agentes punteros internacionales".

Junto a Remírez, también le acompañan la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez; el director gerente de NASERTIC, Luis Campos; el coordinador del Polo de Innovación Digital IRIS Navarra, Ion Arrizabalaga; el especialista TIC, Juan Narro; y el director de Medicina Personalizada y de Laboratorios de NASERTIC, Gonzalo Ordóñez.

También forman parte de esta delegación profesionales del ámbito biosanitario vinculados al Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA Universidad de Navarra), como su director científico, Antonio Pineda; y la integrante del área de Innovación Terapéutica, Inés Ibáñez.

ROBÓTICA AVANZADA, IA Y TALENTO

Esta primera jornada de trabajo se ha centrado en conocer de primera mano los últimos avances en materia de IA y robótica avanzada, un ámbito "en continua transformación y que está propiciando avances en la forma en la que las máquinas interactúan con el entorno y con las personas".

La representación navarra ha mantenido un encuentro con UBTECH, compañía especializada en robots humanoides y en soluciones de IA, con la que se ha abordado posibles líneas de colaboración.

Navarra ya cuenta con tecnología de esta firma a través del Polo IRIS Navarra, donde su uso está relacionado con actividades de formación, capacitación y divulgación tecnológica.

La reunión ha permitido ahora explorar nuevas aplicaciones en otros ámbitos con el objetivo de contribuir a "responder, entre otras cuestiones, a retos sociales como el envejecimiento activo, la autonomía personal o la mejora de los servicios".

La agenda también ha incluido un encuentro con Unitree, "referente en desarrollo de robots autónomos y sistemas avanzados de movilidad robótica". Durante esta visita, han podido conocer "tecnologías punteras orientadas a lograr una mayor interacción entre los robots y el entorno, lo que impulsaría su aplicación en cuestiones vinculadas a la automatización o la asistencia en tareas complejas".

Asimismo, la delegación navarra ha podido reunirse con representantes de las compañías Astribot y Engine AI, especializadas en nuevas generaciones de robots inteligentes y humanoides. En este caso, la tecnología empleada "contribuye a que las máquinas puedan adaptarse mejor a escenarios reales, colaborando e interactuando con las personas en diferentes ámbitos".

Además de estos encuentros de carácter más tecnológico e industrial, el equipo navarro ha visitado el Qianhai-Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation Hub, un espacio orientado a impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y a estimular el talento internacional.

Por su parte, la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez, ha puesto en valor que "Navarra cuenta con un ecosistema científico y tecnológico altamente especializado, con capacidades reconocidas y acreditadas en salud, biotecnología, IA e industria avanzada".

"La innovación se construye también tejiendo redes internacionales. Por eso, estar presentes en ecosistemas tan grandes como el de Shenzhen nos ayuda a identificar tendencias, a generar conexiones con referentes y nos abre la puerta a nuevas oportunidades de colaboración con nuestro Sistema Navarro de I+D+i", ha añadido.

PRÓXIMAS CITAS: BIOLOGÍA SINTÉTICA Y ENCUENTROS CON AUTORIDADES

La agenda continuará este próximo martes centrada, en esta ocasión, en biología sintética y transferencia tecnológica. Entre otras visitas, la delegación navarra visitará el Shenzhen Synthetic Biology Infraestructure o el Guangming Lab of AI and Digital Economy, en donde está previsto un encuentro con las autoridades de este distrito de la ciudad de Shenzhen, en la que viven cerca de 18 millones de habitantes. Asimismo, también se conocerá alguna iniciativa relacionada con la fabricación avanzada y la impresión 3D.

Ya el 24 de junio, la agenda enlazará con la misión empresarial, liderada por el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, con la participación del consejero Mikel Irujo y de una delegación de empresas y entidades de la Comunidad foral en el 'Foro Navarra-Longhua sobre Innovación, Industria y Relaciones Estratégicas en la Gran Bahía'.

Toda esta agenda se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas por el Plan Internacional de Navarra (PIN) con el objetivo de "reforzar la proyección exterior de la Comunidad foral de Navarra en materia científico-tecnológica y favorecer nuevas alianzas".