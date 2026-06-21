Navarra Film Industry asiste este mes de junio al festival de animación Annecy y al Sunny Side of the Doc

Fotograma de Dinogames, producción de Dr. Platypus & Ms. Wombat, productora navarra que participará en Annecy-MIFA. - NAVARRA FILM INDUSTRY

PAMPLONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra Film Industry (NFI) asiste este mes de junio a dos citas francesas del sector audiovisual. Por un lado, estará presente bajo la marca 'Navarra Animation' en la próxima edición de MIFA, la sección de industria del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy, que se celebrará del 23 al 26 de junio en la ciudad francesa de Annecy. Paralelamente, del 22 al 24 de junio, otra delegación navarra asistirá a Sunny Side of the Doc, con la marca 'Navarra Documentary Films', en La Rochelle.

Ambas asistencias cuentan con el apoyo del Gobierno de Navarra a través del Plan Internacional de Navarra (PIN), que favorece la presencia y visibilidad internacional del sector audiovisual navarro en mercados estratégicos impulsando espacios agrupados para las empresas participantes, contratando stands propios de Navarra y financiando tanto el material promocional como las acreditaciones para estos eventos.

ANNECY-MIFA, REFERENTE DE LA ANIMACIÓN

El Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy es una de las citas más importantes para la industria de la animación. La delegación navarra estará encabezada por el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA), junto con distintas empresas y profesionales del sector de la animación y creación digital de la Comunidad foral: Bárbara Gragirena, Dr. Platypus & Ms. Wombat, Hoidek Producciones y Alhena Producciones. En esta ocasión, Navarra Film Industry contará con un stand integrado en el Pabellón que ICEX/Audiovisual from Spain.

Entre los profesionales asistentes al mercado estarán Carlos F. de Vigo y Lorena Ares, quienes darán a conocer el laboratorio de IA Professor Octopus, integrado en el proyecto del grupo Dr. Platypus & Ms. Wombat, desde el que actualmente trabajan en el largometraje de animación Dinogames. Por su parte, Bárbara Gragirena participa para dar visibilidad a su residencia artística 'Truxa Muxa', dirigida a creadores y creadoras del ámbito de la animación y los videojuegos.

Asimismo, la productora Hoidek Producciones acudirá con el cortometraje 'Ortzimugan', dirigido por Alize Sotelo y actualmente en fase de preproducción, mientras que Alhena Producciones mostrará los avances de su proyecto en desarrollo 'Aya en el Desierto'.

CLAVNA se desplazará a Annecy con el objetivo de coordinar la participación de la delegación navarra, promocionar el territorio e impulsar las empresas y proyectos vinculados a la animación, la creación digital y las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, desarrollados en Navarra. Para ello, además de contar con una agenda de reuniones y encuentros con los principales agentes nacionales e internacionales, el clúster está preparando un evento de presentación y networking que se celebrará el día 25 de junio en el Garden Party Tent del mercado, bajo el título '50% Tax Credit. AI Future. Navarra Animation'.

SUNNY SIDE OF THE DOC, EL MERCADO DEL DOCUMENTAL

De forma paralela, en La Rochelle, otra delegación navarra participará por cuarta vez en Sunny Side of the Doc, uno de los principales mercados internacionales dedicados al documental, que se celebrará del 22 al 24 de junio.

En esta edición, la delegación estará integrada por seis productoras de la Comunidad foral: 601 Producciones Audiovisuales, Haruru Filmak, Julia Montejo, La Noche Americana, San Filmín y Avrigo Producciones. En esta ocasión, Navarra Film Industry contará con un stand propio en el mercado.

Además, el largometraje documental 'Amersal', con producción de la navarra 601 Producciones Audiovisuales, ha sido seleccionada para participar en la sección Meet&Match, un novedoso formato del mercado diseñado para acelerar e impulsar proyectos seleccionados.

SHANGAY INTERNATIONAL FILM AND TV FESTIVAL Y CISCE

Por su parte, también a finales de junio, el Clúster Audiovisual de Navarra (CLAVNA) asistirá a CISCE con la misión institucional e industrial encabezada por el consejero de Fomento Empresarial del Gobierno de Navarra, y al Shanghai International Film and TV Festival con el objetivo de "generar nuevas oportunidades de negocio y reforzar la promoción de Navarra como territorio audiovisual".

Esta acción, que cuenta con el apoyo del PIN (Plan Internacional de Navarra), permitirá a CLAVNA formar parte del stand y de las actividades organizadas por ICEX e ICAA en el mercado profesional del festival, considerado uno de los encuentros audiovisuales más relevantes de Asia.