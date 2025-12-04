Navarra firma un convenio con el Ministerio y Administración Digital para la prestación mutua de soluciones digitales

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, ha firmado un convenio con la Agencia Estatal de Administración Digital y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, para la prestación mutua y el aprovechamiento común de soluciones tecnológicas básicas de administración digital.

El acuerdo, con una vigencia de cuatro años prorrogables por otros cuatro, tiene como principal finalidad la compartición de estas herramientas de transformación digital del sector público para "optimizar así su eficiencia, garantizando a las personas un acceso más sencillo, seguro y unificado a los servicios públicos electrónicos además de establecer una coordinación entre administraciones".

Entre las soluciones, se encuentran diferentes herramientas que utilizan tanto las empresas como la ciudadanía en su relación con la administración, como los sistemas de identificación y firma Cl@ve, la Carpeta Ciudadana del Sector Público Estatal 'Mi Carpeta Ciudadana', la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú), y hasta más de una decena de programas similares.

Mediante este acuerdo de interoperabilidad entre administraciones, la Agencia Estatal de Administración Digital se compromete a poner a disposición del Gobierno de Navarra las soluciones tecnológicas indicadas, así como garantizar su continuidad, seguridad y soporte técnico. Por su parte, el Ejecutivo foral integrará estas herramientas en su ecosistema digital, coordinando su uso con entidades locales y organismos dependientes, asumiendo las labores de conectividad y soporte técnico, "garantizando en todo momento la protección de los datos y la seguridad de la información", ha expuesto el Gobierno navarro.

Este acuerdo se enmarca en la Agenda España Digital 2026 y en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, orientados a "lograr la eficacia y eficiencia de los gobiernos a través de una digitalización integral que elimine las trabas administrativas y se oriente a la personalización de servicios y a la experiencia del usuario".

Asimismo, la firma de este convenio simboliza "el compromiso del Gobierno de Navarra por defender el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con la administración, sin dejar de lado la atención presencial, pero simplificando el acceso para las personas interesadas". De esta manera, ha expuesto, "se potencia y favorece las relaciones con la ciudadanía y las empresas, permitiendo la posibilidad de realizar gestiones ágiles y eficientes".