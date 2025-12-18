Navarra fue la comunidad con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna sobre el PIB en 2024, con un 2,34%

PAMPLONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) se situó en Navarra en 2024 en 623,1 millones de euros, lo que supuso un incremento del 39,5% respecto a 2023 y un 2,34% sobre el PIB de Navarra, que fue la comunidad con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna sobre el PIB.

Por sectores de ejecución, el sector Empresas presentó el mayor porcentaje sobre el gasto total en I+D, con un 73,1%, siguiéndole en importancia el sector que engloba la Enseñanza Superior y las Instituciones Privadas sin fines de lucro, con un 20,4% del gasto total y, por último, el gasto en I+D de las Administraciones Públicas, que supuso un 6,5% del gasto total.

Según han señalado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), el sector Empresas incrementó su gasto en actividades de I+D en un 51,7% y el sector de Enseñanza Superior e Instituciones Privadas sin fines de lucro en un 21,2%. El sector de Administraciones Públicas disminuyó un 2,5% su gasto en actividades de I+D.

Las comunidades con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna sobre el PIB fueron Navarra (2,34%), País Vasco (2,30%), Comunidad de Madrid (2,18%) y Cataluña (1,82%), siendo éstas las únicas comunidades que presentaron cifras superiores a la media nacional (1,50%).

En España, el gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) en 2024 ascendió a 23.931 millones de euros (un 6,9% más que el año anterior), lo que supuso un 1,50% del PIB, frente al 1,49% en 2023.

PERSONAL EMPLEADO EN I+D INTERNA

El número de personas empleadas en actividades de I+D en Navarra en equivalencia a jornada (EJC) completa aumentó un 9,8% respecto al año anterior.

Así, en 2024 un total de 6.501 personas se dedicaron a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa, representando el 20,8 por mil de la población ocupada. Supusieron el 2,2% del personal total (en EJC) de toda España.

El colectivo de investigadores alcanzó la cifra de 3.912 personas, con un alza del 13,9% respecto al año anterior y representó un 12,5 por mil de la población ocupada. Las mujeres fueron el 40,3% del personal empleado en I+D.

El porcentaje más elevado de participación femenina en actividades de I+D se dio en el sector de la Administración Pública, con un 53,6%, mientras que en el sector empresas este porcentaje se situó en el 33,0%.

En España, el total de personal empleado en I+D ascendió a 295.290 personas en equivalencia a jornada completa durante 2024 (el 13,6 por mil de la población ocupada), suponiendo un crecimiento del 4,6% respecto al año anterior.

De este total, 184.382 personas (un 8,5 por mil de la población ocupada) pertenecían al colectivo de investigadores, habiendo registrado un ascenso del 5,3% respecto al año 2023.