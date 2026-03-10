Navarra impulsa la primera convocatoria del proyecto ECIV para reforzar la economía circular europea

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra participa en la primera convocatoria del European Circular Innovation Valley (ECIV). Este proyecto europeo, cofinanciado por la UE y co-liderado por el Gobierno foral y su sociedad pública Sodena, lanzó en diciembre de 2025 su primera convocatoria de ayudas. Desde entonces, se ha mantenido una agenda de actividades orientadas a fortalecer la cooperación interregional y a acelerar el desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito de la economía circular.

Para ello, se han celebrado encuentros online sectoriales en ámbitos estratégicos para la transición circular, como la gestión circular del agua, envases y embalajes, la revalorización de subproductos agroalimentarios y los materiales biobasados para la construcción. Estas sesiones han reunido a agentes públicos y privados, empresas, centros tecnológicos y asociaciones, facilitando el diálogo, el intercambio de ideas y la búsqueda de socios entre las regiones del proyecto ECIV. Esta labor ha culminado con sesiones interregionales orientadas a la elaboración de proyectos y la consolidación de consorcios, ofreciendo un apoyo continuo a las entidades interesadas.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

Con un presupuesto global de 9,13 millones de euros, el programa tiene como propósito transformar ideas innovadoras en soluciones reales y comercializables, impulsando así la transición hacia modelos productivos más sostenibles y competitivos. En este marco, destaca la especial asignación para Navarra, que cuenta con 2.522.500 euros destinados a apoyar a entidades de la región.

La convocatoria está orientada a empresas, centros tecnológicos y entidades públicas que desarrollen proyectos con un nivel de madurez tecnológica comprendido entre TRL 6 y TRL 8, es decir, soluciones próximas a mercado. Las propuestas de proyectos podrán solicitar una financiación que oscilará entre 500.000 y 3 millones de euros, aunque se establece un límite máximo de 600.000 euros por beneficiario para el conjunto de convocatorias del programa ECIV, "garantizando así una distribución equitativa de los recursos".

Para asegurar el impacto interregional y promover la colaboración entre territorios y agentes públicos y privados, los proyectos deberán constituirse en consorcios integrados por al menos tres socios procedentes de tres países de la Unión Europea o del Reino Unido. Además, dos de estos socios deberán pertenecer a territorios financiadores del proyecto ECIV y será obligatoria la participación de, al menos, una empresa, con el fin de garantizar la orientación aplicada y el potencial de mercado de los resultados.

Los proyectos deberán inscribirse prioritariamente en alguno de los sectores estratégicos definidos por el programa, que abarcan ámbitos clave como los sistemas alimentarios y agroalimentarios, los textiles y la moda, los equipos eléctricos y electrónicos, los envases sostenibles, los sistemas energéticos, el acero y los metales, la minería, la gestión del agua y de las aguas residuales, así como la construcción y el entorno edificado.

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el próximo 16 de marzo. Para facilitar la preparación y presentación de proyectos, toda la documentación oficial, incluyendo el texto íntegro de la convocatoria, la guía del solicitante y los criterios de elegibilidad está disponible en el portal oficial del programa ECIV. Asimismo, el proyecto pone a disposición una plataforma de Matchmaking que permite a las organizaciones crear perfiles, mostrar intereses, conectar con socios potenciales y explorar oportunidades de colaboración internacional, "favoreciendo así la creación de consorcios sólidos y competitivos", ha informado el Gobierno foral.