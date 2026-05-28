Navarra inicia en los cinco primeros meses del año 483 viviendas protegidas, el 77% del total de iniciadas en 2025

Archivo - La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha iniciado en los cinco primeros meses de 2026 un total de 483 viviendas protegidas, que suponen el 77% del total de las iniciadas el año pasado. Igualmente, en 2025, esta fue la comunidad que más vivienda protegida promovió, con 0,8 viviendas por cada mil habitantes, "el doble que la segunda comunidad en la lista, la Comunidad de Madrid".

Así lo ha destacado este jueves la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, durante la celebración de un nuevo Consejo de Vivienda de Navarra.

Según los datos provisionales que maneja el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, hasta el 26 de mayo se han iniciado un total de 483 viviendas protegidas, de las que 357 son VPO y 126, VPT. Esto supone un 161,5% de las viviendas iniciadas en el mismo periodo de 2025, lo que refleja "el esfuerzo de este Gobierno por procurar aumentar la oferta de vivienda protegida en esta comunidad para dar respuesta al mayor número de personas posible", ha resaltado Alfaro.

El informe anual recoge una comparativa de la promoción de vivienda protegida en toda España, siendo Navarra la primera comunidad con 0,8 viviendas protegidas iniciadas por cada mil habitantes, el doble que la Comunidad de Madrid, que se sitúa en segundo lugar en la lista con 0,4 viviendas protegidas promovidas en el ejercicio anterior. La media estatal es de 0,3, apunta el Ejecutivo foral en un comunicado.

Esta cifra, además, ha incrementado en 0,2 viviendas respecto a 2024, cuando Navarra ocupaba la tercera posición en el Estado en viviendas protegidas iniciadas, con 0,6 por cada mil habitantes.

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDA

Tal y como se refleja en el informe, en 2025 el incremento en la edificación de vivienda protegida se observa en los dos tipos de vivienda: la VPO aumenta un 34,9% respecto al año anterior (pasa de 407 a 549) y la VPT duplica su volumen (pasando de 39 a 81 viviendas). Igualmente, el año pasado se calificó provisionalmente el mayor número de VPO desde 2017 y durante 2025 se terminaron 2.015 viviendas (entre libres y protegidas), lo que supone un incremento del 7,1% con respecto a 2024.

Con todo, cabe señalar que el número de viviendas protegidas de Navarra, a 1 de enero de 2026, asciende a 58.931 viviendas, que suponen un 22,7% del total de viviendas principales que se contabilizan en Navarra. Además, el 44,4% de las viviendas tienen limitación del precio por situarse en uno de los 21 municipios declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado, y el 9,8% de las viviendas se ofrece en alquiler protegido: viviendas de alquiler, alquiler con opción a compra, alquiler joven, apartamentos tutelados, etcétera, todas con precio limitado.

Por otro lado, la Bolsa de Alquiler complementa la oferta del parque de vivienda protegida en alquiler y, a finales de 2025, este programa que gestiona Nasuvinsa contaba con un total de 1.123 viviendas, un 10% más que en 2024 y más del doble del número de viviendas disponibles en 2015 (474 viviendas).

SUBVENCIONES Y AYUDAS EN 2025

Además de esto, en 2025 el Gobierno de Navarra ha concedido 68,2 millones de euros en subvenciones y ayudas para el alquiler, compra o rehabilitación. En concreto, se han destinado 14.256.602,29 euros de subvención para alquileres, para 4.194 viviendas de protección oficial y 868 viviendas de Bolsa de Alquiler. Además, 2.057.925,09 euros se han destinado a la adquisición de 151 viviendas protegidas; 790.718,57 euros para la adquisición de 66 viviendas usadas; y 51.169.095 euros de esos más de 68 millones han servido para rehabilitar 7.875 viviendas.

Estas subvenciones se complementan con las ayudas destinadas al acceso a una vivienda a través de los programas Emanzipa y David. En 2025, el primero de estos programas destinó 6.252.099 euros en ayudas a 2.440 jóvenes y con el programa David se destinaron 7.304.889 euros a un total de 2.757 unidades familiares.

OTROS ASUNTOS TRATADOS EN EL CONSEJO

Además de estas cuestiones, durante el Consejo de Vivienda se han presentado los resultados de la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado, se ha presentado el nuevo Observatorio de Vivienda de Navarra y se ha reflexionado sobre las nuevas políticas de vivienda previstas para este 2026, con las que se pretende "asentar un modelo de vivienda más asequible, estable y flexible, o mejorar los sistemas de información y dar seguridad al mercado".

También se ha planteado la creación de diferentes grupos de trabajo con los que se estudien materias específicas, se elaboren informes, propuestas y recomendaciones o se realice un seguimiento de las políticas públicas y las actuaciones que se están llevando a cabo.