Navarra inicia un ensayo experimental vitivinícola para adaptar los viñedos al cambio climático

Asistentes a la jornada de adaptación del viñedo al cambio climático. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA), ha iniciado un ensayo experimental en una finca propia ubicada en Sabaiza, en el municipio de Ezprogui, para investigar cómo se comporta el cultivo de la vid ante el impacto del cambio climático e identificar aquellas prácticas agrícolas y variedades que mejor se adapten y que puedan contribuir a mejorar la calidad de la uva.

Según ha informado el Gobierno foral, el cambio climático está teniendo una incidencia directa sobre los viñedos, al aumentar las temperaturas y los períodos de sequías que aceleran la maduración de las uvas, incrementándose el azúcar y reduciendo la acidez, lo que genera vinos más alcohólicos, menos frescos y con perfiles aromáticos distintos. Estas circunstancias inquietan especialmente a un sector del vino inmerso actualmente en una situación de crisis y cuya estrategia en Navarra pasa no por aumentar la producción, sino por mejorar la calidad y la diferenciación varietal, ha añadido el Ejecutivo.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, ha subrayado que "los efectos del cambio climático son una realidad que inexorablemente va a ir a más en todos los ámbitos y la investigación vitivinícola para adaptarnos a estos escenarios se ha convertido en un reto de primer orden para el sector del vino en Navarra, donde claramente debemos apostar por la innovación, diferenciación, la calidad y el prestigio de nuestras marcas para convertir la crisis en una oportunidad".

UNA PARCELA CON UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El consejero Aierdi, acompañado por el director general de Desarrollo Rural, Rubén Goñi, y un grupo de profesionales del sector del vino, entre investigadores, bodegas, productores o el Consejo Regulador de la DO Navarra, ha visitado este martes el viñedo que Evena ha empezado a cultivar en su finca de Sabaiza, ubicada en Ezprogui, un pequeño municipio de baja montaña en la Merindad de Sangüesa.

El viñedo ocupa una parcela de aproximadamente una hectárea, seleccionada por estar ubicada a 820 metros de altitud -históricamente, pocos viñedos en Navarra superan la cota de los 600 metros-, disponer de un suelo rico en nutrientes y con capacidad de reserva da agua y presentar unas determinadas características geográficas o climáticas que la hacen idónea para este ensayo.

En este paraje, Evena ha empezado a investigar los distintos comportamientos, capacidad de adaptación al cambio climático y resiliencia que presentan un total de 25 variedades de uva -15 tintas y 10 blancas- de distintos orígenes y, además, ha plantado otras 3 variedades autóctonas recuperadas como son la 'oneca', 'musa' y 'berués'.

INVESTIGADORES Y PROFESIONALES DEL SECTOR DEL VINO

En la visita a los viñedos de Sabaiza han intervenido los expertos invitados por Evena Sergi de Lamo y Jesús Yuste, director general y coordinador científico, respectivamente, de la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), asociación de ámbito estatal que impulsa la investigación e innovación vitivinícola, así como también han participado investigadores y representantes de la UPNA y Universidad de Navarra, el colectivo Viticultura Viva, el Consejo Regulador de la DO Navarra, el Consejo Regulador de la DO Navarra, la Asociación de Bodegas de Navarra (ABN), las organizaciones agrarias o la sociedad pública INTIA, entre otras entidades.

La presentación y visita a la parcela ha sido dirigida por Ana Sagüés y Félix Cibriáin, integrantes del equipo técnico de Evena, y al término del acto esta entidad anfitriona ha ofrecido una degustación de producto Reyno Gourmet y una cata de sus vinos experimentales de las variedades oneca y berués, a cargo de su equipo enólogo formado por Alfredo Rueda e Izaskun Oria.

El proyecto de Evena se propone, a partir del cultivo, cosecha y seguimiento de las vides seleccionadas, definir una metodología y un sistema de validación de ensayos de adaptación al cambio climático que puedan estandarizarse en posteriores experiencias vitivinícolas en el sector productivo.