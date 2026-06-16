Navarra invertirá 289 millones de euros en seis años para el abastecimiento y saneamiento integral del agua

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, participa en la presentación del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra prevé una inversión de 289 millones de euros hasta 2030 para el abastecimiento y saneamiento integral del agua de toda la población de la Comunidad foral.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha participado este martes en la presentación de la revisión del plan, que nació para el periodo 2019-2030. "Se trata del mayor instrumento de lucha contra el cambio climático y a favor de la economía circular en materia hídrica de la Comunidad foral, que regula y asegura el abastecimiento y saneamiento integral de toda la población de Navarra", ha destacado el Gobierno foral.

A los 289 millones de euros que se ejecutarán entre 2025 y 2030 se suma la movilización de más de 188 millones de euros durante el primer sexenio del Plan Director 2019-2024. Así, al término de la ejecución del plan se habrán invertido en Navarra 477,2 millones, en el periodo comprendido entre 2019-2030.

En la presentación de la revisión del Plan Director, en la ETAP de La Pedrera de Tafalla, también han participado el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, el gerente de la sociedad pública Nilsa, Fernando Mendoza, el presidente de la Mancomunidad de Mairaga, Carlos Alcuaz, y representantes de otras mancomunidades y entidades locales de Navarra.

Óscar Chivite ha destacado que "el agua es mucho más que un recurso natural, es un derecho de la ciudadanía, una garantía de salud pública, un factor esencial para el desarrollo económico y un elemento clave para la equidad territorial de Navarra".

La gestión del agua, ha añadido el consejero, "es una prioridad estratégica en la acción del Gobierno de Navarra". La ejecución del Plan Director "hace que Navarra se sitúe entre las comunidades con mayor desarrollo y grado de madurez en la gestión integral del agua y sea referente en la seguridad hídrica ante el cambio climático".

Chivite, además, ha puesto en valor que la revisión del plan refuerza la importancia del Canal de Navarra como "infraestructura vertebradora del territorio, pionera en la gestión eficaz del agua, y como instrumento esencial para fortalecer la competitividad económica, apoyando el sector agrícola y la agroindustria".

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Mairaga ha valorado las "políticas reales en el territorio", en el marco del Plan Director del Ciclo Integral de Uso de Agua Urbano. Un buen ejemplo, ha añadido, son las actuaciones llevadas a cabo en la planta de La Pedrera. "El agua es un elemento central para la vertebración del territorio, garantiza la calidad de vida en nuestros pueblos y asegura la igualdad de oportunidades", ha concluido.

48,2 MILLONES ANUALES

El director general de Administración Local y Despoblación ha sido el encargado de presentar las líneas maestras de la revisión del Plan Director. Ha explicado que las diez líneas de acción para el segundo sexenio suponen una inversión cercana a los 289 millones de euros, con un promedio anual de 48,2 millones de euros.

La mayor parte de este presupuesto, el 86,6%, se corresponde con las inversiones previstas en la mejora de infraestructuras, tanto de abastecimiento en alta y baja como en saneamiento en alta y baja, con 132,3 y 118,6 millones de euros respectivamente.

Mientras, las acciones vinculadas al conocimiento, sensibilización y divulgación contarán con 7,8 millones de euros, a un ritmo anual de 1,3 millones. El refuerzo del ciclo integral del agua de uso urbano con la digitalización contará con 26,9 millones de euros.

En cuanto a la financiación, la previsión es que un 36% del presupuesto provenga de Plan de Infraestructuras Locales (PIL), el canon de saneamiento cubrirá el 43% del presupuesto, el 15% correrá a cargo de las entidades locales y el 6% procederá de otras fuentes de financiación como los fondos europeos.

Según ha destacado el Gobierno de Navarra, las conclusiones de la aplicación del Plan Director del Ciclo Integral del Agua inciden en que "los 188 millones de euros invertidos entre 2019 y 2024 han logrado más garantía de abastecimiento, más gestión mancomunada, más calidad del agua, más digitalización y más resiliencia climática". Además, se ha registrado un descenso del consumo de agua captada y se han reducido las pérdidas de agua.

El balance del primer sexenio arroja un aumento de la demanda de agua de Itoiz y del Canal de Navarra, mientras desciende el de manantiales, el Ebro y sus canales. Además, el 97% de la población de Navarra consume agua tratada biológicamente.

La presentación de la revisión del Ciclo Integral del Uso Urbano del Agua se ha llevado a cabo en la ETAP de La Pedrera, infraestructura en la que se han invertido 4,13 millones de euros (IVA excluido), más de 2,9 millones aportados por el Plan de Infraestructuras Locales (PIL) de la Dirección General de Administración Local y Despoblación del Departamento de Cohesión Territorial.

Así, las actuaciones realizadas suponen duplicar la capacidad de tratamiento de la planta de 100 a 200 litros por segundo; un nuevo depósito para albergar 10.000 metros cúbicos de agua tratada o instalación de carbón activo.

Las inversiones acometidas en La Pedrera permitirán abastecer de agua proveniente de Itoiz y a través del Canal de Navarra a más de 32.000 personas de 21 localidades como Tafalla, Olite, Falces, Peralta y próximamente Marcilla, Villafranca o Milagro.

Queda pendiente la mejora del bombeo de Canal de Navarra en la ETAP con una inversión prevista de 328.000 euros, IVA excluido, que cuenta con una aportación del PIL de 262.700 euros, dentro del periodo de planificación 2026-2028.