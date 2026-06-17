Navarra invirtió más de 20 millones de euros en 2025 en 192 intervenciones de cooperación internacional

Navarra continúa siendo la primera comunidad en términos relativos en inversión en cooperación, con 29,62 euros por persona al año. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, financió en 2025 un total de 192 de intervenciones de ayuda oficial al desarrollo con una inversión de 20.042.456,23 euros. Se trata de las acciones que se han ejecutado este último año bajo el tercer Plan Director de la Cooperación Navarra que se ha llevado a cabo de 2021 a 2025.

Un total de 57 entidades beneficiarias, en su mayoría Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y Agrupaciones de ONGDs, han ejecutado diversas acciones relacionadas con los Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados a intervenciones relacionadas con los objetivos de educación de calidad, salud y bienestar, alianzas para lograr los objetivos, hambre cero, igualdad de género o fin de la pobreza.

Tal y como recoge la memoria de gestión, que ha dado a conocer la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, en la rueda de prensa posterior a sesión de Gobierno, el 57,6% de las intervenciones se han desarrollado en América, siendo El Salvador, Guatemala y Bolivia los países a los que más fondos se han dirigido. Por otra parte, el 28,8% de las intervenciones se han desarrollado en África, siendo República Democrática Congo y Mozambique los principales destinatarios de la ayuda oficial al desarrollo navarra en este continente.

En Acción Humanitaria, además de la firma de los convenios estratégicos con las Agencias de Naciones Unidas presentes en la Comunidad Foral, ACNUR, UNICEF, UNRWA, se han atendido situaciones de emergencia en Gaza, R.D. Congo y Colombia. Junto a ello, se han resuelto las convocatorias de ayuda humanitaria para la población saharaui para atender a la población refugiada en los campamentos del Tinduf. Estas actuaciones suponen el 12,66% del presupuesto ejecutado.

OTRAS ACCIONES

Además, ha informado el Gobierno, un componente muy relevante dentro de la actividad del programa de cooperación al desarrollo es la educación transformadora para la ciudadanía global y las acciones de sensibilización a través de proyectos subvencionados a las ONGD y también a través del programa de sensibilización 'Ve, participa y cuéntanos' que fomenta la participación de la población joven en acciones de cooperación. Bajo este último programa un total de 12 jóvenes realizaron estancias en El Salvador, Colombia, Perú y los campamentos saharauis en Argelia.

Junto con la ayuda destinada desde Navarra hacia el exterior destacan además los viajes realizados a los países objeto de destino de la ayuda con el doble objetivo de dar seguimiento y evaluar los proyectos, con criterios técnicos, pero con la cercanía que da la comprobación sobre el terreno y con la información directa de los ejecutores de los proyectos y de sus beneficiarios, así como el estrechamiento de lazos entre la Comunidad foral y las diferentes zonas en las que se está interviniendo a través de las ONGD implantadas en Navarra.

De ese modo se ha desarrollado un viaje técnico de seguimiento y supervisión de distintos proyectos de desarrollo en Guatemala. Se ha visitado proyectos en diferentes estados de ejecución y localizaciones del país como proyectos de apoyo a emprendimiento dirigidos a mujeres indígenas e, en Chimaltenango y Tecpán o de fortalecimiento de salud y nutrición materno-infantil, en Suchitepéquez; programa de salud dirigido a mujeres jóvenes y adolescentes, en Sololá; Cooperación técnica para el tratamiento de agua en territorios vulnerables, en Quetzaltenango.

LÍDER EN INVERSIÓN POR HABITANTE

El Gobierno de Navarra ha explicado que mantiene su compromiso con los fondos de cooperación internacional que han venido creciendo en los últimos años y sitúan a Navarra a la cabeza de España y de Europa en Cooperación al Desarrollo. En el proyecto de presupuestos de 2026 se destinan 20.839.617 euros a ayuda oficial al desarrollo.

Según datos publicados en el informe de Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, en 2025 Navarra continúa siendo la primera comunidad en términos relativos en inversión en cooperación, con 29,62 euros por persona al año, triplicando la media nacional y situándose muy por encima del resto, ha indicado el Ejecutivo foral.