Navarra lanza un 'sos' en Bruselas para que se blinde la industria renovable europea

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, en un momento de la reunión mantenida en Bruselas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, Enercluster, el European Solar Manufacturing Council -ESMC- y la región alemana de Sachsen-Anhal se han reunido este martes en Bruselas, junto a más de 50 representantes de la industria renovable europea, con el objetivo de reclamar a las instituciones europeas medidas más efectivas para proteger y fortalecer la cadena de suministro renovable en Europa.

El acto, celebrado con el título 'Industrial Accelerator Act: la última oportunidad para asegurar el futuro del sector de las tecnologías limpias en Europa', ha reunido a gobiernos regionales, asociaciones sectoriales, sindicatos, empresas industriales y representantes del Parlamento Europeo.

El Gobierno foral ha destacado en una nota que "la amplia y variada asistencia refleja el gran interés del sector en disponer de herramientas efectivas para evitar que Europa pierda capacidad industrial propia en tecnologías clave para la transición energética".

El Ejecutivo ha apuntado que Navarra ha tenido un papel destacado en la organización del encuentro y el reclamo ante Bruselas durante más de dos años, "reforzando su posición como región industrial vinculada a las energías renovables". A través de Enercluster y del Gobierno de Navarra, la Comunidad foral ha defendido en Bruselas la necesidad de que la política industrial europea tenga en cuenta a los territorios que ya cuentan con tejido empresarial, conocimiento tecnológico y capacidad productiva en el sector renovable.

"Desde Navarra hemos adoptado una posición clara: liderar la defensa de nuestra industria renovable y de toda su cadena de valor. El sector atraviesa un momento crítico y Europa no puede permitirse perder una capacidad industrial que es estratégica para su competitividad, su autonomía tecnológica y la transición energética. Por eso, el Gobierno de Navarra seguirá alzando la voz en todos los foros europeos donde sea necesario para impulsar medidas eficaces que protejan a nuestra industria y a todos los eslabones de la cadena de valor, desde las grandes empresas hasta los proveedores más pequeños", ha destacado el Ejecutivo.

Durante la jornada, los participantes han trasladado un mensaje compartido, que la Industrial Accelerator Act puede ser una oportunidad "decisiva" para la industria renovable europea, pero necesita incorporar cambios concretos para ser "realmente eficaz". El sector considera que la nueva legislación debe traducirse en medidas capaces de impulsar la fabricación europea, asegurar la resiliencia de la cadena de suministro y evitar una dependencia excesiva de terceros mercados.

El encuentro también ha servido para poner sobre la mesa que todavía hay margen de actuación. Para los organizadores, los cambios necesarios están identificados y el momento de incorporarlos es ahora, antes de que la Industrial Accelerator Act quede cerrada y pierda capacidad de impacto real sobre la industria europea.

El director-gerente de Enercluster, Iker Chasco, ha declarado que "las medidas de contenido local reclamadas a la Comisión y al Parlamento Europeo llevan años aplicándose en grandes mercados como EEUU, India o Brasil, y han demostrado proteger de forma efectiva el tejido industrial renovable". "El Industrial Acelerador Act preveía medias similares que, sin embargo, en su última redacción, han quedado lejos de ser efectivas", ha apuntado.

Con esta iniciativa, Enercluster y Gobierno de Navarra buscan contribuir a un debate europeo clave, "cómo garantizar que la transición energética no solo despliegue renovables, sino que también genere industria, empleo cualificado y autonomía tecnológica en Europa".