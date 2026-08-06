Navarra participa en Argentina en una jornada técnica sobre prevención y atención para mujeres en situación de violencia

Una de las reuniones para coordinar acciones contra la violencia de género celebradas en la localidad argentina de Córdoba - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), organismo autónomo del Departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, lidera la participación institucional de la Comunidad foral en el proyecto de cooperación internacional 'Fortalecimiento de Modelos de Prevención y Atención Integral para Mujeres en Situación de Violencia', en el que se intercambian experiencias y buenas prácticas entre Argentina, Uruguay, Panamá y España.

En el marco de este proyecto, una delegación navarra ha participado, los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto, en la segunda misión técnica presencial celebrada en el Polo Integral de la Mujer de Córdoba (Argentina).

La iniciativa está financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay.

Navarra y la Comunidad Valenciana aportan al proyecto la experiencia española en el diseño y desarrollo de políticas públicas frente a la violencia contra las mujeres.

La representación navarra ha estado encabezada por la directora gerente del INAI / NABI, Patricia Abad, y ha contado también con la jefa de la Sección de Violencia contra las Mujeres, Maider Marquínez Marañón; la directora general de Justicia del Gobierno de Navarra, Maite Arenaza Sarasola, y la directora técnica de la Fundación Pública Gizain, Cristina Lopes Dos Santos.

La composición de la delegación "refleja el carácter integral e interinstitucional de las políticas públicas de prevención, atención, protección y acceso a la justicia frente a la violencia contra las mujeres".

La misión ha permitido conocer directamente el funcionamiento del Polo Integral de la Mujer de Córdoba, un modelo que concentra en un mismo espacio diferentes servicios de atención, asistencia, protección y acompañamiento, y que articula la intervención de los ámbitos social, policial y judicial.

El programa ha incluido visitas a los dispositivos y equipos técnicos del Polo Integral de la Mujer, encuentros con unidades judiciales especializadas, reuniones con el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba y el conocimiento de los sistemas policiales de comunicaciones y videovigilancia vinculados a las medidas de protección.

También se han abordado el trabajo comunitario y territorial, las respuestas frente a la violencia de género en los entornos digitales y la intervención con hombres que ejercen violencia.

El conocimiento de los modelos de intervención con hombres que ejercen violencia ha constituido uno de los ámbitos de "especial interés para la delegación navarra, tanto por su contribución a la prevención de nuevas violencias como por la necesidad de avanzar en respuestas especializadas, coordinadas con el sistema de protección y centradas en la seguridad de las mujeres".

La directora gerente del INAI / NABI, Patricia Abad, ha destacado que esta cooperación "permite contrastar la experiencia desarrollada en Navarra con otros modelos integrales de atención, identificar aprendizajes transferibles y seguir mejorando la coordinación entre los distintos sistemas que intervienen en la respuesta a la violencia contra las mujeres".

Abad ha señalado asimismo que "la cooperación internacional no consiste únicamente en presentar nuestras políticas, sino también en analizar con mirada crítica qué elementos de otros modelos pueden ayudarnos a mejorar la accesibilidad, la coordinación institucional y la calidad de la atención que prestamos en Navarra".

PRESENTACIÓN DEL MODELO NAVARRO

La participación del INAI / NABI en el proyecto comenzó en las jornadas virtuales de intercambio desarrolladas entre mayo y julio. El pasado 21 de mayo, Navarra protagonizó la segunda de estas sesiones técnicas, dedicada específicamente a presentar su modelo de intervención frente a la violencia contra las mujeres.

La exposición estuvo a cargo de Patricia Abad y de la jefa de la Sección de Violencia contra las Mujeres, Maider Marquínez, y fue seguida de un espacio de intercambio técnico con representantes de las instituciones participantes.

La jornada permitió compartir el marco de las políticas públicas navarras, el modelo de atención y asistencia y los mecanismos de coordinación entre los diferentes servicios e instituciones.

Las jornadas virtuales han servido como fase preparatoria de las posteriores misiones presenciales y para generar conocimiento aplicado que permita revisar, adaptar y fortalecer los modelos de atención de los países participantes.

El proyecto prevé que los aprendizajes obtenidos contribuyan también a la elaboración de hojas de ruta para la implantación de centros piloto en Uruguay y Panamá.

La misión de Córdoba busca, en definitiva, "profundizar en el intercambio entre autoridades y equipos técnicos, identificar buenas prácticas, analizar desafíos comunes y promover nuevas líneas de cooperación en materia de prevención, atención integral, protección, acompañamiento y autonomía de las mujeres en situación de violencia".