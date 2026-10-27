Navarra participa en el festival de música Bime Live en Bilbao con un stand y la actuación de Hondora y Bisai

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, visita el stand de Navarra en la decimocuarta edición de BIME – Bilbao International Music Experience - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha visitado el stand de Navarra en la decimocuarta edición de BIME - Bilbao International Music Experience, que se celebra del 27 al 30 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En el marco de la feria, dentro de la actividad profesional enmarcada en BIME Pro, la Comunidad Foral tiene presencia a través de la Navarra Music Commission (NMC), oficina de la música del Gobierno de Navarra e integrada dentro de la sociedad pública NICDO.

Con el lema 'Aquí, la música crece / Hemen, musika hazten da', Navarra Music Commission cuenta con un stand propio en la zona expositiva. Este espacio sirve para dar a conocer a los artistas y profesionales de la industria musical navarra, así como para promover encuentros, intercambios y oportunidades de colaboración con agentes del sector tanto nacionales como internacionales.

Durante su visita, la consejera Esnaola ha valorado el trabajo de la NMC, con cuyo apoyo grupos de la Comunidad foral muestran su "calidad y buen hacer" en esta feria internacional de la industrial musical.

En esta decimocuarta edición, los grupos navarros Hondora y Bisai acompañan a la Navarra Music Commission y forman parte de la programación musical de BIME Live. Ambos han sido seleccionados por la organización de la feria a través de una convocatoria impulsada por la oficina de la música para participar en este programa, que lleva la música en directo a diferentes salas de Bilbao durante la celebración de las jornadas profesionales BIME Pro.

BIME Live es considerado uno de los escenarios iberoamericanos más importantes para conocer a los artistas que se incluirán en las futuras listas de éxitos y en los próximos festivales internacionales, por lo que la participación de los grupos navarros ahí es determinante para su proyección.

Los dos grupos actúan en la sala Dock BBF este martes, 27 de octubre. Así, la programación de BIME Live permite al público descubrir nuevas propuestas musicales y facilitará el contacto entre artistas y profesionales de la industria, incluidos programadores, promotores y representantes de festivales internacionales.

Por tercer año consecutivo, los dos grupos navarros han ofrecido también un 'showcase', o presentación breve, en el marco de la jornada profesional de BIME, en el espacio Musik & Pintxos del Palacio Euskalduna.

Además, la participación navarra en BIME se ve reforzada este año con la presencia de seis proyectos musicales: Anavi, Ane Martija, BIDE, Kbless, Rig3l y Adris. Todos ellos trabajan el desarrollo de sus proyectos apoyados por Navarra Music Commission.

El miércoles día 28 los ocho proyectos mantendrán una reunión común para presentarlos con Elias Monreal (Last Tour) y Tali Carreto (Monkey Week). También mantendrán un breve encuentro con Isabel Villanueva, directora de BIME. En este sentido, tras la celebración de la feria, se ha cerrado un encuentro con la oficina navarra Black Izar para que todos ellos puedan enseñar sus proyectos.

Esta iniciativa, que se suma a la selección de los dos grupos para actuar en BIME Live, amplía la presencia de la escena musical de la Comunidad foral en este encuentro de referencia para la industria musical.

Tras su participación en BIME Bilbao, Navarra Music Commission acudirá en noviembre a las dos últimas ferias profesionales del año. La Fira Valenciana de la Música, Fira Trovam, se celebrará del 12 al 14 de noviembre y contará con la participación de los grupos navarros Rüdiger -seleccionado a través de la convocatoria abierta de Navarra Music Commission-, Hofe y Kiliki. La última cita del año será Monkey Week, que tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre en El Puerto de Santa María.

La Navarra Music Comision nació en 2022 como una oficina creada para atender, formar, asesorar, desarrollar y promocionar la industria musical en la Comunidad foral. Actualmente hay 1.231 usuarios inscritos en Navarra Live Music, de los cuales 1.055 son bandas y artistas.

El proyecto, integrado en la empresa pública NICDO e impulsado por el Departamento de Cultura, nace de la necesidad detectada tanto en los músicos como en una buena parte del sector de contar con una ventanilla única a la que acceder para plantear sus sugerencias, necesidades y proyectos.

La NMC trabaja en torno a tres líneas: atención, promoción y formación. Dentro de la promoción, este año, se han lanzado un total de 22 convocatorias, a las que se han presentado 1.217 propuestas y cuya resolución ha tenido como resultado la celebración de 51 conciertos.

En cuanto a la participación en ferias, ha habido presencia en siete: Alcuentros. Música en rede (Asturias); Mercat de Música Viva de Vic (Vic, Barcelona); Must +PRO (San Sebastián, Gipuzkoa); Las Disquera (Murcia); Fira Trovam (Castellón de la Plana, Castellón); BIME Bilbao (Bilbao, Bizkaia), y Monkey Week.

Además, se ha llegado a acuerdos con diferentes festivales entre los que se encuentran MUGACU en Viana; Estaciones Sonoras en Cascante; ElektrAV de Pamplona, Moddermass en Azagra, Punto de Vista, Maula Rock en Castejon o Holika en Calahorra.

Por último, como festivales y ciclos propios, la NMC impulsa la Navarra Music Export en Madrid, Kuxkuxean, Horma Eskoletan y Txalaparta Eskoletan, estos dos últimos en colegios e ikastolas de Navarra. En lo que va de año han asistido a los conciertos organizados por NMC o actuaciones en las que han participado grupos a través de la oficina 12.692 personas.