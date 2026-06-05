Navarra participa en el XVII Congreso Nacional de Turismo Rural

La directora general de Turismo del Gobierno de Navarra, Ana Rivas, la presidenta de ANAPEH, María Ángeles Rodríguez, y el presidente de ASETUR, Pedro Carreño, junto con otros participantes en el congreso. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra ha participado en el XVII Congreso Nacional de Turismo Rural de ASETUR. Un evento que reúne cada año a los principales actores del sector para debatir el presente y el futuro del turismo rural en España. En su edición de 2026, la cita se ha celebrado en Navas de Oro, en la Campiña Segoviana, aprovechando el 31 aniversario de la creación de ASETUR, la asociación de turismo rural de mayor antigüedad y presencia territorial del país.

La directora general de Turismo, Ana Rivas, ha participado en la mesa redonda 'Gobernanza y cooperación territorial en el turismo rural sostenible'. En ella representantes de administraciones públicas, emprendedores locales y asociaciones han debatido sobre gobernanza y cooperación territorial. Rivas ha subrayado la importancia de la colaboración público privada a la hora de trabajar en el desarrollo de la actividad turística "en un entorno sensible, como es el rural", y ha expuesto la estructura de gobernanza del turismo en Navarra. Esa estructura se basa en "el consenso con territorio y empresas, la promoción estratégica, la sostenibilidad en el diseño de productos y servicios, y una regulación adaptada a este entorno valioso y singular, que promueva su preservación e incentive la inversión".

A lo largo de dos jornadas, el programa ha alternado conferencias, mesas redondas, paneles de debate, talleres y visitas técnicas por la zona. Los temas clave incluyen sostenibilidad turística, turismo experiencial, astroturismo, comercialización digital, reto demográfico y cambio climático aplicado al medio rural, indican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El congreso ha incluido, además, la Cena de Gala con entrega de los Premios ASETUR 2026, que reconocen a los establecimientos y personas más destacadas del turismo rural español.

En el marco de la celebración de este congreso, se produjo además la entrega de los Premios ASETUR 2026. Dentro de estos galardones, el restaurante 'Morrudo' de Arguedas ha recibido el reconocimiento como Mejor Restaurante Rural de España, un premio que pone en valor el trabajo desarrollado por su chef y propietario, Aitor Lorente. El restaurante arguedano forma parte además del proyecto 'De la Tierra al Plato', iniciativa colaborativa entre la sociedad pública INTIA y la Asociación Navarra de Hostelería (ANAPEH) que busca "impulsar el talento de nuevas generaciones de cocineras y cocineros comprometidos con el producto local y el desarrollo del medio rural".

Precisamente, ANAPEH ha participado también en el congreso, concretamente en dos ponencias en las que ha presentado el mencionado proyecto 'De la Tierra al Plato', de un lado, y 'Navarra Experiences', de otro, una iniciativa impulsada por la asociación en colaboración con el Ejecutivo foral y que tiene como meta ofrecer experiencias desarrolladas por los propios alojamientos rurales.